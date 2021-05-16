«Хамас» пригрозив бомбити Ізраїль протягом шести місяців

Ні Ізраїль, ні Палестина не розраховують на швидке припинення бойових дій

Радикали палестинського руху «Хамас» заявляють про готовність продовжувати обстріл території Ізраїлю протягом шести місяців. Про це повідомляє 15 травня палестинська радіостанція Donia Al-Watan.

«Ми готові наносити удари по Тель-Авіву протягом шести місяців», – заявив представник бойового крила «Хамас» Бригади Іззеддіна аль-Кассама» Абу Обейді.

У свою чергу, в міноборони Ізраїлю також не розраховують на швидке припинення бойових дій.

«Ми дуже потужно відповіли на обстріл. Нас вражає те, чого досягла наша армія. Але ми тільки в середині шляху. Попереду нас чекає дуже важка ніч», – сказав представник ізраїльської армії генерал Хідаят Зільберман в інтерв'ю порталу Ynet, додавши, що до перемир'я ще далеко.

Він зазначив, що з першого дня армія завдавала ударів по найбільш високопоставлених представниках радикалів у Газі.

Як повідомив представник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус, з 10 травня із Сектора Газа випустили по Ізраїлю більше 2,8 тисячі ракет.

«З початку обстрілів по Ізраїлю випущено більше 2800 ракет. 430 з них впали на території Гази, заподіяли там збитки і призвели до жертв і постраждалих. Армія у свою чергу вразила 672 військові цілі в секторі. У результаті наших ударів по Газі були вражені заводи з виробництва ракет, склади, підземні тунельні комплекси, які важливі для «Хамас» для атак на Ізраїль. За цей час ми ліквідували 75 ворогів із числа оперативників-радикалів, які безпосередньо залучені в атаки на нас», – повідомив Конрікус, уточнивши, що це попередні підрахунки.

Також він повідомив, що система ПРО Залізний купол» відбиває понад 90% ракет із Гази

Нагадаємо, у Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

Як відомо, «Хамас» почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За даними на вечір 14 травня, з ізраїльського боку загинуло не менше 10 осіб, з палестинської – майже 140, у тому числі близько 40 дітей.

Минулої ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

Тим часом збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

У Секторі Гази проживає приблизно 1600 громадян України (переважно українські жінки, які перебувають у шлюбі з палестинцями, і члени їхніх сімей). Станом на 14 травня загиблих або поранених серед українських громадян внаслідок загострення конфлікту немає. У суботу зранку повідомлялося, що принаймні 80 з них висловили бажання покинути зону бойових дій.

Наразі МЗС шукає шляхи евакуації українців з Сектору Гази.