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«Пекельний крінж» чи «неймовірно»? Мережа обговорює кліп про гривню з головою Нацбанку

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Пекельний крінж» чи «неймовірно»? Мережа обговорює кліп про гривню з головою Нацбанку
Андрій Пишний у кліпі, присвяченому 30-річчю грошової реформи в Україні
скриншот

Творче об'єднання МУР спільно з Національним банком України випустило відео до 30-річчя грошової реформи в Україні

Голова Національного банку України Андрій Пишний знявся у музичному кліпі творчого об'єднання МУР «Гривню творять люди». Відео, створене спільно з НБУ, присвятили 30-річчю грошової реформи 1996 року. Поява очільника Нацбанку у кліпі спричинила активне обговорення в соцмережах, повідомляє «Главком».

МУР – українське творче об'єднання, яке поєднує музику, театр і літературу та створює проєкти про українську історію й культуру. Широку популярність команда здобула завдяки музичному альбому та виставі «Ти [Романтика]», присвяченим письменникам Розстріляного відродження.

Що показано у кліпі про гривню?

Кліп розповідає історію появи української гривні, зокрема про таємну операцію з доставки перших банкнот через Атлантичний океан. Перші гривні друкували в Канаді, оскільки на той час Україна не мала власних потужностей для їх виготовлення. Через високу вартість авіаперевезення банкноти вирішили доставити морем.

Операція отримала назву «Щит України». Бійців спецпідрозділу «Альфа», які охороняли гроші, оформили членами екіпажу цивільного суховантажу, а зброю сховали на борту. Судно перевозило 105 контейнерів із гривнею. Подорож тривала 49 діб: корабель подолав понад 11 тис. км, пройшов вісім морів і 13 проток.

Відеокліп творчого об'єднання «МУР»

Режисером кліпу став засновник МУР Олександр Хоменко, оператором-постановником – Микола Шмундир, хореографкою – Дана Сарман. Музику написав Віктор Ткаченко, а авторами тексту стали Олександр Хоменко та Олександр Заїка.

Як реагують українці?

Після виходу відео участь Андрія Пишного та сам кліп почали активно обговорювати у соцмережах. Реакції виявилися різними – від різкої критики та іронії до схвальних відгуків.

Колишній народний депутат Борислав Береза присвятив кліпу допис у Facebook. Він назвав відео «пекельно крінжовим», розкритикував участь голови НБУ, а також закликав його оприлюднити кошторис та пояснити, хто замовив і оплатив створення цієї роботи.

Схожі оцінки лунали й у коментарях користувачів. Одні називали відео «крінжем» та «українським соромом», інші ставили під сумнів доречність такого формату. 

«Пекельний крінж» чи «неймовірно»? Мережа обговорює кліп про гривню з головою Нацбанку фото 1
скриншот

Водночас під самим кліпом на YouTube переважають позитивні відгуки. Користувачі здебільшого хвалять роботу творчого об'єднання МУР, пісню та візуальну складову відео.

«Як завжди на висоті», «Супер кліп, дякую за вашу роботу», «Це просто неймовірно», «Дякую, чудовий кліп», «Вогонь!» – пишуть глядачі. Деякі користувачі окремо відзначили просвітницьку складову роботи. Одна з глядачок розповіла, що після перегляду вирішила більше дізнатися про історію гривні.

«Пекельний крінж» чи «неймовірно»? Мережа обговорює кліп про гривню з головою Нацбанку фото 2
скриншот

Нагадаємо, у серпні Верховна Рада викликала голову Національного банку Андрія Пишного після гучних заяв НАБУ щодо ситуації навколо державного Sense Bank. Парламентарі вирішили заслухати керівника НБУ щодо банківського нагляду та обставин, які стали предметом уваги антикорупційних органів.

Згодом голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав Андрія Пишного піти у відставку. Свою позицію він також пов'язував із ситуацією навколо Sense Bank та питаннями до роботи банківського нагляду.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує ініціювати зміну голови Національного банку. 

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Теги: Андрій Пишний НБУ Нацбанк гривня шоубіз кліп соцмережі українці Україна відео

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