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Справа «Форест Гамп»: Микитась залишиться під вартою із заставою 30 млн грн

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Справа «Форест Гамп»: Микитась залишиться під вартою із заставою 30 млн грн
Водночас прокурор наполягав на посиленні запобіжного заходу
Фото: скриншот трансляції

Адвокат Максима Микитася наголошував, що його клієнт не має коштів для внесення застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 1 вересня залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора та захисника колишнього народного депутата Максима Микитася. Таким чином, чинним залишається рішення слідчого судді про тримання його під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 млн грн, повідомляє «Главком».

Рішення ухвалила колегія суддів у складі Дмитра Михайленка, Миколи Глотова та Даниїли Чорненької. Захист Микитася просив скасувати ухвалу суду першої інстанції та взагалі не застосовувати до нього запобіжний захід. Адвокат наголошував, що його клієнт не має коштів для внесення застави.

Під час засідання захисник заявив, що через відсутність грошей Микитась навіть був змушений закласти свій годинник. За його словами, за годинник нібито вдалося отримати близько 20 тис. доларів, однак через нестачу коштів та перебування під вартою екснардеп не зміг його викупити.

Водночас прокурор наполягав на посиленні запобіжного заходу. На його думку, застава у 30 млн грн не є достатньою гарантією належної поведінки Микитася, тому він просив збільшити її розмір до 200 млн грн.

Сторона обвинувачення також посилалася на фінансові можливості колишнього нардепа. Зокрема, прокурор стверджував, що Микитась отримав 1 млн доларів після продажу «Укрбуду», які надалі інвестував. Крім того, прокурор заявив, що екснардеп може навмисно очікувати на рішення апеляційної інстанції, щоб не розкривати інформацію про свої активи.

За результатами розгляду суд не задовольнив вимоги ні захисту, ні сторони обвинувачення. Відтак Микитась залишається під вартою, а вийти з-під варти він може у разі внесення визначеної судом застави у 30 млн грн.

Нагадаємо, в Україні викрито масштабну схему рейдерського захоплення нерухомості та інших активів юридичних осіб. За даними слідства, до діяльності злочинної організації могли бути залучені чинний та колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента та Міністерства юстиції, судді й хакери.

Раніше НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації. За даними антикорупційних органів, у справі фігурують народні депутати, посадовці Офісу президента та інші.

За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

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Теги: корупція в Україні Максим Микитась корупція операція «Форест Гамп»

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