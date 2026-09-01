Справа «Форест Гамп»: Микитась залишиться під вартою із заставою 30 млн грн

Адвокат Максима Микитася наголошував, що його клієнт не має коштів для внесення застави

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 1 вересня залишила без задоволення апеляційні скарги прокурора та захисника колишнього народного депутата Максима Микитася. Таким чином, чинним залишається рішення слідчого судді про тримання його під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 млн грн, повідомляє «Главком».

Рішення ухвалила колегія суддів у складі Дмитра Михайленка, Миколи Глотова та Даниїли Чорненької. Захист Микитася просив скасувати ухвалу суду першої інстанції та взагалі не застосовувати до нього запобіжний захід. Адвокат наголошував, що його клієнт не має коштів для внесення застави.

Під час засідання захисник заявив, що через відсутність грошей Микитась навіть був змушений закласти свій годинник. За його словами, за годинник нібито вдалося отримати близько 20 тис. доларів, однак через нестачу коштів та перебування під вартою екснардеп не зміг його викупити.

Водночас прокурор наполягав на посиленні запобіжного заходу. На його думку, застава у 30 млн грн не є достатньою гарантією належної поведінки Микитася, тому він просив збільшити її розмір до 200 млн грн.

Сторона обвинувачення також посилалася на фінансові можливості колишнього нардепа. Зокрема, прокурор стверджував, що Микитась отримав 1 млн доларів після продажу «Укрбуду», які надалі інвестував. Крім того, прокурор заявив, що екснардеп може навмисно очікувати на рішення апеляційної інстанції, щоб не розкривати інформацію про свої активи.

За результатами розгляду суд не задовольнив вимоги ні захисту, ні сторони обвинувачення. Відтак Микитась залишається під вартою, а вийти з-під варти він може у разі внесення визначеної судом застави у 30 млн грн.

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