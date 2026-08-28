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Справа «Форест Гамп». НАБУ і САП розширили коло підозрюваних

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Справа «Форест Гамп». НАБУ і САП розширили коло підозрюваних
Йдеться про впливового бізнесмена – колишнього депутата Дніпропетровської обласної ради VII скликання
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Як стверджує слідство, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на 248 млн грн

НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у справі злочинної організації, яка спеціалізувалася на рейдерських захопленнях, махінаціях з майном та відмиванні злочинних активів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Йдеться про впливового бізнесмена – колишнього депутата Дніпропетровської обласної ради VII скликання.

За даними слідства, керівники злочинної організації (чинний та колишній народні депутати України) залучили підозрюваного до протиправної діяльності, аби скористатися його неформальними зв’язками та впливом в судовій сфері. Він, зокрема, забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній чи осіб, пов’язаних із злочинною організацією.

Як стверджує слідство, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на 248 млн грн. Крім того, бізнесмен сприяв легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, для їх подальшого внесення як застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа «Мідас»).

Кваліфікація: ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагадаємо, в Україні викрито масштабну схему рейдерського захоплення нерухомості та інших активів юридичних осіб. За даними слідства, до діяльності злочинної організації могли бути залучені чинний та колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента та Міністерства юстиції, судді й хакери.

Раніше НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації. За даними антикорупційних органів, у справі фігурують народні депутати, посадовці Офісу президента та інші.

За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

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Теги: НАБУ рейдерство САП операція «Форест Гамп»

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