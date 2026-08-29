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Зеленський розповів деталі російського удару по складах на Київщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський розповів деталі російського удару по складах на Київщині
Зеленський назвав ситуацію «жахливою недбалістю» та заявив, що уже розпочате кримінальне провадження
фото: Офіс президента

Президент подякував кожному, робить усе для порятунку людей

 

Президент України Володимир Зеленський підтвердив детонацію боєприпасів після удару РФ по селу Мила на Київщині. Як інформує «Главком», про це він сказав у своєму зверненні 29 серпня.

«Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути – складів Сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили вже з Генеральним прокурором, з МВС, із СБУ, з Головкомом – усе, що необхідно для розслідування, у них є», – заявив президент.

Також Зеленський подякував кожному, робить усе для порятунку людей.

«Важливо, що завжди є швидка й дуже фахова реакція рятувальників ДСНС України, наших поліцейських, уряду й що громади максимально зібрані та в таких ситуаціях люди реально пліч-о-пліч. Буде Росії відповідь за все це, що вона робить. Вічна пам’ять усім, чиї життя забрала війна, всі ці удари, всі ці абсолютно жахливі обставини», – сказав глава держави.

Нагадаємо, 29 серпня внаслідок російської атаки на Київщині ворожий безпілотник влучив у склад у селі Мила, після чого розпочалася детонація. Вибухами було пошкоджено навколишню інфраструктуру та житлову забудову.

Із 37 загиблих 34 людини перебували у пансіонаті для літніх людей. На місці працює оперативний штаб, триває ліквідація наслідків трагедії та евакуація мешканців.

Раніше президент України Володимир Зеленський також наголосив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловими будинками, та заявив про необхідність встановити відповідальних за такі рішення.

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Теги: війна Київщина Володимир Зеленський розслідування боєприпаси президент

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