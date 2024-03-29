Зруйновані дахи та стіни будинків: наслідки обстрілу на Київщині

Уночі в Київській області по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона

У ніч на 29 березня, російські військові завдали чергового удару по Київській області. Було запущено БпЛА з кількох напрямків одразу. Про це повідомляє поліція Київської області.

«На місці події задокументовано пошкоджені два приватні будинки – зафіксовано вибиті вікна та пошкоджена стеля, а також пошкодження господарської будівлі. На щастя, обійшлося без потерпілих», – йдеться у повідомленні.

фото: поліція Київщини

фото: поліція Київщини

Поліція Київщини закликає громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги, та у разі оголошення про небезпеку негайно прямувати в найближчі укриття і не розповсюджувати роботу ППО.

Увечері з 28 на 29 березня окупанти запустили по Україні БпЛА з кількох напрямків одразу. У багатьох областях працювало ППО.

Стало відомо, що у ніч на 29 березня Сили протиповітряної оборони збили шість ворожих безпілотників та крилату ракету над Черкаською областю, але є ракетні влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури.

Повідомляється, що унаслідок атаки зазнали пошкоджень теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах. До того ж, повідомляється, що наразі на Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення, на Харківщині графік погодинних відключень.

Триває 765-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 59 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу Shahed та крилаті ракети різних типів. Дані щодо даної атаки уточнюються.