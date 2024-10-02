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Ізраїль ударив по об’єктах «Хезболли» та обстріл Харківщини: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Ізраїль ударив по об’єктах «Хезболли» та обстріл Харківщини: головне за ніч
Сьогодні вночі армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ здійснила авіаудари по об'єктах Хезболли в південних передмістях Бейрута
фото: скріншот

Вночі знову оголошували повітряну тривогу. Окупанти вдарили авіаційними бомбами по Харківщині та Сумщині

Російські окупанти захопили Вугледар. Ізраїль завдав ударів по «Хезболлі» у передмістях Бейрута. Окупанти обстріляли Харків та область. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 2 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій.

Вугледар окуповано: ISW оцінив наслідки

Аналітики Інституту вивчення війни підтвердили інформацію про захоплення російськими військами міста Вугледар Донецької області. За даними ISW, станом на 1 жовтня окупанти встановили контроль над населеним пунктом, ймовірно, після відступу українських сил.

Ізраїль завдав ударів по «Хезболлі» у передмістях Бейрута

У ніч проти 2 жовтня Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ здійснила авіаудари по об'єктах «Хезболли» в південних передмістях Бейрута. Це сталося у відповідь на ракетну атаку Ірану на Ізраїль. Про це повідомляє CNN.

Перед операцією ЦАХАЛ попередив місцевих мешканців про необхідність евакуації з районів, що перебувають поблизу небезпечних об'єктів Хезболли. Ізраїльські військові пообіцяли надати деталі операції пізніше.

Окупанти скинули керовану авіабомбу на Харків

Сьогодні, 2 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Харкову. За попередньою інформацією, близько 4:00 ранку, ворог обстріляв місто керованою авіабомбою. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«У Харкові пролунав вибух. За попередньою інформацією, завдано удару керованою авіаційною бомбою по Київському району міста», – написав Терехов.

За кілька хвилин до вибуху Повітряні сили ЗСУ попередили про наближення до Харкова з півночі ворожого безпілотника, ймовірно розвідувального.

Росія вдарила «Шахедами» по Сумській області: знеструмлено три громади

Російські війська завдали авіаційного удару по Шосткинському району Сумської області, застосувавши безпілотники типу «Шахед». Ціллю атаки стали об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє  Сумська ОВА.

Теги: Харків Ізраїль військові ворог Вугледар

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