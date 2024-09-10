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Повстанці з Малі зверталися до України задля навчання своїх бійців – Contre-Poison

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Повстанці з Малі зверталися до України задля навчання своїх бійців – Contre-Poison
Раніше повстанці-туареги з руху CSP-PSD розбитили колону бойовиків ПВК «Вагнер»
фото з відкритих джерел

За словами речника повстанців-туарегів, співпраця з українцями перебуває на першому етапі

Повстанці-туареги, які розбили «вагнерівців» у Малі, мали контакти з Україною. Про це заявив представник CSP-DPA Мохамед Елмаулуд Рамадан в інтерв'ю французькому виданню Contre-Poison.

«Співпраця з українцями перебуває на першому етапі», – сказав Рамадан, додавши, що контакти налагоджено на початку 2024 року.

За словами Рамадана, на яких рівнях допомогла Україна, говорити ще зарано. Водночас він попросив про допомогу на військовому рівні та навчання бійців для боротьби, зокрема із групою «Вагнера»:

«Боротьба з російським імперіалізмом є глобальною боротьбою, тому що Росія становить загрозу всьому світу. Ми повинні об’єднати наші зусилля, щоб заблокувати просування цієї імперіалістичної держави».

CSP-DPA це угруповання, яке складається з племен арабів, туарегів та фуланів. Вони борються за незалежність держави Азавад на території Малі. Цей регіон є історичною батьківщиною туарегів.

Раніше стало відомо, що українські спецслужби співпрацюють з повстанцями-туарегами у Малі, зокрема навчаючи їх керувати безпілотниками.

Нагадаємо, після нападу повстанців-туарегів на бойовиків ПВК «Вагнера» у Малі спостерігаються «конкретні військові наслідки». Зокрема, Росія перекидає в країну своїх військових та терористів з інших частин Африки.

Як повідомлялося, повстанці-туареги з руху CSP-PSD оприлюднили фото та відео з розбитою колоною бойовиків ПВК «Вагнер» в африканській країні Малі.

До слова, бій відбувся в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром 25 та 26 липня. Повстанці-туареги вбили й поранили близько 20 «вагнерів».

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Теги: українці армія військові

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