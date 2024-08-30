DeepState: РФ захопила Коренево на Курщині

Російські окупанти просуваються на Донеччині

29 серпня ворог захопив село Коренево у Курській області Росії. Про це повідомляють аналітики DeepState.

«Ворог захопив село Кореньово (Курщина), а також просунувся у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки на Донеччині», – йдеться у повідомленні.

мапа: deepstate

Нагадаємо, у ході боїв у Суджанському районі Курщини, зайнятому українськими військами, російська авіація завдала удару керованою фугасною авіабомбою по льодовій арені у Заолешенці.

Як повідомлялося, Україна зараз контролює 1294 кв км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів.

Водночас, за даними NYT операція Збройних сил України в Курській області має менше значення для російського керівництва, ніж просування окупаційних військ на Донеччині.

До слова, американські офіційні особи кажуть, що мета українських військових в Курській області є потрійною: змусити Росію відвести війська зі сходу України; зруйнувати наратив про поразку на полі бою; покращити позицію України напередодні потенційних мирних переговорів. Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча і в обмеженій мірі.