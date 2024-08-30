DeepState: РФ захопила Коренево на Курщині
Російські окупанти просуваються на Донеччині
29 серпня ворог захопив село Коренево у Курській області Росії. Про це повідомляють аналітики DeepState.
«Ворог захопив село Кореньово (Курщина), а також просунувся у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки на Донеччині», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ході боїв у Суджанському районі Курщини, зайнятому українськими військами, російська авіація завдала удару керованою фугасною авіабомбою по льодовій арені у Заолешенці.
Як повідомлялося, Україна зараз контролює 1294 кв км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів.
Водночас, за даними NYT операція Збройних сил України в Курській області має менше значення для російського керівництва, ніж просування окупаційних військ на Донеччині.
До слова, американські офіційні особи кажуть, що мета українських військових в Курській області є потрійною: змусити Росію відвести війська зі сходу України; зруйнувати наратив про поразку на полі бою; покращити позицію України напередодні потенційних мирних переговорів. Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча і в обмеженій мірі.
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