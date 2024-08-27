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Комбінована атака на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Комбінована атака на Україну: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
Повітряні сили збивали російські цілі у більшості регіонів України
фото з відкритих джерел

На цей час збито п’ять крилатих ракет Х-101 та 60 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136»

Російська Федерація випустила по Україні 91 повітряну ціль, зокрема ракети різного типу та безпілотники. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зокрема, цієї ночі окупанти завдали удару по Україні:

  • трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» (з літаків МіГ-31К із повітряного простору Липецької обл.);
  • балістичною ракетою «Іскандер-М» (із Криму);
  • крилатою ракетою «Іскандер-К» (із Воронезької обл.);
  • п’ятьма крилатими ракетами Х-101 (з бомбардувальників Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської обл.);
  • 81 ударним БпЛА типу «Shahed» (із Єйська та Курської обл.).

Станом на 9:00, в результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито п’ять крилатих ракет Х-101 та 60 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Як зазначив Олещук, десять ворожих безпілотників локаційно втрачено (імовірно впали) на території України, один перетнув кордон із Білоруссю. Ще близько десяти перебувають в повітряному просторі України. Наразі бойова робота триває.

Бойова робота велась у більшості регіонів країни: у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня російські загарбники атакували Україну ракетами та дронами. Після оголошення тривоги через зліт МіГ-31К у кількох містах, зокрема і в столиці, пролунали вибухи

Раніше під час тривоги через загрозу БпЛА вибухи лунали в Києві. У передмісті столиці працювала ППО.

До слова, у ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі. Унаслідок удару по готелю в Кривому Розі загинуло двоє осіб, ще п'ятеро людей поранено.

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Теги: ракета безпілотник війна Повітряні сили ЗСУ окупанти

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