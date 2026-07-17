Корецький дав міністерствам сім днів на підготовку плану роботи

Новий прем'єр поставив уряду перший дедлайн: уже до початку серпня Кабмін має представити програму з конкретними цілями, строками виконання та показниками ефективності

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив усім міністерствам протягом семи днів підготувати пропозиції до Програми діяльності Кабінету Міністрів та плану пріоритетних дій уряду. До 5 серпня ці документи мають бути винесені на розгляд Кабміну. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави уряду.

За словами Корецького, майбутня програма стане головним документом, за яким оцінюватимуть роботу кожного міністерства та уряду загалом.

«Програма міститиме конкретні цілі, строки їх досягнення та вимірювані результати. Вона стане основним інструментом оцінки ефективності роботи кожного міністерства й Уряду загалом», – наголосив прем'єр-міністр.

Глава уряду визначив перші часові рамки для виконання цього завдання. Протягом тижня всі міністерства мають подати свої пропозиції, а до 5 серпня уряд планує завершити підготовку програми діяльності та плану пріоритетних дій.

Після схвалення Кабінетом Міністрів документ подадуть на розгляд Верховної Ради. Корецький також повідомив, що протягом місяця програму планують остаточно затвердити та представити громадськості.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України та затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Після вступу на посаду глава уряду заявив, що одним із головних пріоритетів стане запровадження чіткої системи оцінки роботи міністерств за конкретними цілями та результатами.