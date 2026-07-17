Головна Країна Політика
search button user button menu button

Кабмін призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС
Євгеній Хмара виконуватиме обов'язки міністра оборони, а Андрій Сибіга – міністра закордонних справ
колаж: glavcom.ua

Після кадрових змін в уряді без керівників залишилися два ключові відомства

Кабінет Міністрів призначив тимчасових виконувачів обов'язків міністра оборони та міністра закордонних справ. Відповідні рішення уряд ухвалив за погодженням із президентом України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За словами глави уряду, Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки міністра оборони, а Андрій Сибіга очолить Міністерство закордонних справ як тимчасовий виконувач обов'язків.

Кабмін призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС фото 1
скриншот із Telegram

«Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики», – наголосив Корецький. Прем'єр також повідомив, що уряд розпочав реорганізацію структури міністерств відповідно до рішень Верховної Ради.

Зокрема, буде відновлено Міністерство аграрної політики та продовольства, створено окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, а також розмежовано напрями роботи між окремими відомствами. Йдеться про поділ сфер економіки й довкілля, відновлення, а також інфраструктури й транспорту.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України та затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Уряд очолив колишній керівник «Нафтогазу», який до цього також працював на чолі «Укрнафти».

До слова президент Володимир Зеленський окреслив ключові пріоритети роботи нового уряду на чолі із Сергієм Корецьким. За словами глави держави, першочерговим завданням Кабінету Міністрів є підготовка України до наступної зими та забезпечення стійкості держави за будь-яких умов.

 

Читайте також:

Теги: МЗС Кабмін Міноборони уряд Андрій Сибіга Євген Хмара

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент похвалив Сергія Корецького за дотримання національних інтересів та попередив, що попереду – нові виклики
«Я можу більше. Дайте шанс!» Чому президент робить ставку на Корецького: досьє
13 липня, 21:25
Північнокорейський військовополонений, якого утримує Україна
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
Українські дрони з початку року завдали щонайменше 194 удари по нафтопереробних заводах Росії
Розвідка США допомогла Україні обійти ППО Росії – FT
6 липня, 01:58
100 млн грн буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії
Кабмін виділив 220 млн грн на Сили оборони: куди підуть гроші
23 червня, 18:02
Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене
Уряд Литви пішов у відставку після дев'яти місяців роботи
24 червня, 11:55
фото: Павло Єлізаров/Facebook
«Честь маю»: заступник командувача Повітряних сил пішов у відставку
Вчора, 10:12
Україна з дедалі більшою інтенсивністю завдає ударів по мережах російської військової логістики на окупованих територіях
Україна «розчищає шлях» для удару по Кримському мосту – британська розвідка
27 червня, 22:00
Наслідки російського удару по Києву 6 липня
Росіяни вбили цілу сім'ю в Києві
6 липня, 12:36
У «Резерв+» з'явилися нові контракти для ЗСУ з важливою перевагою
Міноборони змінило правила контрактної служби: що запропонували українцям
Вчора, 17:22

Політика

Кабмін призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС
Кабмін призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС
Кабмін дав старт поверненню праху Євгена Коновальця до України
Кабмін дав старт поверненню праху Євгена Коновальця до України
Зеленський визначився, хто стане секретарем РНБО
Зеленський визначився, хто стане секретарем РНБО
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
Удари у тил РФ та розкол у Кремлі: Буданов провів важливу зустріч
Удари у тил РФ та розкол у Кремлі: Буданов провів важливу зустріч
Зеленський провів зустріч із Тарасом Качкою та анонсував його нове призначення
Зеленський провів зустріч із Тарасом Качкою та анонсував його нове призначення

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
181K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
93K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
56K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Сьогодні, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua