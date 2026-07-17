Кабмін призначив тимчасових очільників Міноборони та МЗС

Після кадрових змін в уряді без керівників залишилися два ключові відомства

Кабінет Міністрів призначив тимчасових виконувачів обов'язків міністра оборони та міністра закордонних справ. Відповідні рішення уряд ухвалив за погодженням із президентом України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву прем'єр-міністра Сергія Корецького.

За словами глави уряду, Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки міністра оборони, а Андрій Сибіга очолить Міністерство закордонних справ як тимчасовий виконувач обов'язків.

скриншот із Telegram

«Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики», – наголосив Корецький. Прем'єр також повідомив, що уряд розпочав реорганізацію структури міністерств відповідно до рішень Верховної Ради.

Зокрема, буде відновлено Міністерство аграрної політики та продовольства, створено окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, а також розмежовано напрями роботи між окремими відомствами. Йдеться про поділ сфер економіки й довкілля, відновлення, а також інфраструктури й транспорту.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України та затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Уряд очолив колишній керівник «Нафтогазу», який до цього також працював на чолі «Укрнафти».

До слова президент Володимир Зеленський окреслив ключові пріоритети роботи нового уряду на чолі із Сергієм Корецьким. За словами глави держави, першочерговим завданням Кабінету Міністрів є підготовка України до наступної зими та забезпечення стійкості держави за будь-яких умов.