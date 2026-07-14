Починав охоронцем. Колишній роботодавець майбутнього прем’єра розказав про маловідомі факти з його біографії

Головні риси характеру Сергія Корецького – чесність і порядність, вважає нардеп Степан Івахів

Народний депутат трьох скликань Степан Івахів та співвласник групи компаній «Континіум», де довгі роки трудився Сергій Корецький, розказав, що ймовірний прем’єр-міністр починав свій трудовий шлях з посади охоронця на рецепції і доріс до одного з топменеджерів. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Я можу більше. Дайте шанс!» Чому президент робить ставку на Корецького: досьє».

«Ще будучи студентом, Сергій працював у нашій компанії на рецепції. Це були 90-ті роки. Одного разу він зайшов до мене в кабінет і сказав: «Я навчаюся, я можу більше. Дайте шанс». І все», – пригадав народний обранець.

За словами Івахіва, Корецький впевнено будував кар’єру, не використовуючи особливих зв’язків. Спочатку вотримав досвід роботи в бізнесі, потім створив власну справу, щоб «побути в шкурі власника».

«На мою думку, проблема наших чиновників у тому, що вони завжди вважають себе над усіма процесами. Вони не віддають собі звіту в тому, що саме бізнес генерує бюджет, а вони його лише розподіляють. Поділили і давно забули, як стимулювати бізнес, щоб податки збільшувалися, а не просто вижимати їх. Що стосується Сергія Корецького, то він чесно пройшов свій шлях. Я не хочу нікого образити чи порівнювати з прем’єрами, яких я вважаю сильними. На жаль, їх було дуже мало. Але це дуже хороша кандидатура (Сергія Корецького – «Главком»). Я бажаю, щоб у нього все вийшло», – заявив політик.

Нардеп Степан Івахів виділив головні риси характеру Корецького – це чесність і порядність. «Ще він системний у роботі. Не такий, знаєте, що набіг, щось схопив, почув і вже побіг це презентувати», – зауважує парламентар.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

13 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку.

Серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища: генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький; перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль; міністр оборони Михайло Федоров; мер Харкова Ігор Терехов.

Зокрема, на тлі очікуваних кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із топпосадовцями. Український лідер поспілкувався із головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром енергетики Денисом Шмигалем та очільником МВС Ігорем Клименком.

Як повідомлялося, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала кадрові перестановки в українському уряді та відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко, наголосивши, що подібні рішення є внутрішньою справою кожної країни.