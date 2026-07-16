Дружина Федорова звернулася до українців після відставки чоловіка

Анастасія Федорова заявила, що в її родині все добре попри звільнення чоловіка

Дружина колишнього міністра оборони України Михайла Федорова, підприємиця Анастасія звернулася до українців після новини про відставку посадовця. Вона опублікувала сторис у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

Анастасія Федорова висловилася про надмірну увагу до своєї родини та її блогу після звільнення Михайла Федорова. Вона пояснила, що її родина має власні кордони та їй достатньо політики у реальному житті.

«Останні дні сюди приходить багато людей через Михайла. Все чудово розумію – навіть краще, ніж ви думаєте. Я дуже ціную власні кордони – свої та своєї дитини. Моя підтримка – це вісім дуже непростих років мого життя, величезна кількість особистих рішень, відповідальності та досвіду, який залишиться за межами цього інфопростору. Повірте, в моїй реальності контексту політики більше, аніж у всіх ваших стрічках Threads разом узятих», – йдеться у дописі.

Також жінка пояснила своїм новим підписникам та іншим користувачам, що вона не буде висвітлювати політичні теми. Тому Анастасія Федорова порадила не витрачати час тим, хто прийшов на її сторінку за новинами. «Ця сторінка – не щоб писати про першу леді та не політична трансляція. Якщо ви підписалися в пошуках політичних інсайдів чи як на прямий контакт передачі інформації – не витрачайте свій час. Тут цього не буде. Дякую за повагу», – резюмувала вона.

До слова, 13 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. У вівторок, 14 липня, Верховна Рада України прийняла відставку Свириденко. Серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища: генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький; перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль; міністр оборони Михайло Федоров; мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не визначився, чи перепризначить Михайла Федорова міністром оборони.