Кадрові зміни в уряді та міністерствах. Зеленський та Корецький визначили пріоритети

За словами глави держави, наразі уряд завершує підготовку своєї програми

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким визначив нові підходи до кадрової політики уряду та роботи міністерств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави у соцмережах.

За словами президента, одним із головних завдань найближчого часу стане оцінка виконання планів стійкості областей і громад та прискорення їх реалізації.

«Разом із Сергієм Корецьким визначили, як будуть оновлені підходи до кадрової політики уряду України та які зміни мають відбутись в міністерствах. Першими пріоритетами на цей час є чесна фіксація зробленого в рамках виконання планів стійкості областей і громад та на початок серпня максимальне прискорення виконання», – зазначив Зеленський.

фото: Офіс президента

Також прем'єр-міністр доповів президенту про ліквідацію наслідків російських ударів і поточні завдання в Одеській, Дніпропетровській та Харківській областях. Окремо Зеленський наголосив на роботі з міжнародними партнерами щодо забезпечення фінансової стійкості України та посилення оборонної підтримки.

«Важливо, що триває робота з партнерами для гарантування фінансової стійкості України, реалізації оборонних домовленостей з партнерами та прискорення виробництва, закупівель і постачання зброї, яка необхідна першочергово. Вдячний Сергію за повноцінне інформування партнерів», – написав президент.

За словами глави держави, наразі уряд завершує підготовку своєї програми. «Прем'єр-міністр разом з командою готує програму уряду України. Найближчим часом документ має бути представлений», – повідомив Зеленський.

Напередодні прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив усім міністерствам протягом семи днів підготувати пропозиції до Програми діяльності Кабінету Міністрів та плану пріоритетних дій уряду. До 5 серпня ці документи мають бути винесені на розгляд Кабміну.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада призначила Сергія Корецького прем'єр-міністром України та затвердила новий склад Кабінету Міністрів. Після вступу на посаду глава уряду заявив, що одним із головних пріоритетів стане запровадження чіткої системи оцінки роботи міністерств за конкретними цілями та результатами.