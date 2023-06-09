Набрали в рота води: Кулеба жорстко висловився про ООН

Кулеба наголосив, що «швидко та оперативно – це не про Міжнародні організації»

Очільник МЗС відреагував на відсутність реакції Організації Об'єднаних Націй щодо підриву дамби Каховської ГЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 9 червня відреагував на відсутність реакції Організації Об'єднаних Націй щодо підриву дамби Каховської ГЕС. Про це міністр закордонних справ сказав у ефірі телемарафону «Єдині новини».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кулеба наголосив, що «швидко та оперативно – це не про Міжнародні організації». Він зазначив, що у них своя бюрократія та стримуючі фактори.

«ООН «помилилася» в день теракту й злочину геноциду. Вони святкували День російської мови і набрали в рота води щодо подій. Я думаю, що якби вони набрали в рот дніпровської води, змішаної з машинним маслом, кров'ю і зі смородом мертвих тварин, можливо, вони б трохи інакше поводилися. Але оскільки Нью-Йорк далеко і там інша вода, то вони примудрилися весь день мовчати й нічого не робити», – сказав посадовець.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дипломат також наголосив, що хоче захистити офіс ООН в Україні, тому що вони докладали зусиль і оперативно відправили невелику команду в Херсоні для допомоги.

Кулеба додав, що така реакція неадекватна для масштабів трагедії в Україні.

Однак, за словами міністра, після розмови зі співробітниками офісу вони подвоїли зусилля та сформували дві команди, які готові їхати на лівий берег Херсонської області та допомагати з гуманітаркою та евакуацією, якщо Росія надасть гарантії безпеки. Але Кулеба має сумніви щодо цього.

Нагадаємо, Управління ООН з прав людини наразі не наважується назвати підрив Каховської гідроелектростанції росіянами воєнним злочином. Про це заявив представник офісу верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Лоуренс також зазначив, що повторює заклик щодо проведення незалежного, ретельного та прозорого розслідування інциденту. За словами верховного комісара ООН, всі запити на відвідування територій України, що знаходяться під російською окупацією, було відхилено.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що шокований недостатньою реакцією таких міжнародних організацій, як ООН і Червоний Хрест на становище, в якому опинилися українці через підрив Каховської ГЕС.