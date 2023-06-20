Каховське водосховище перетворюється на пустелю: фото, відео

Замість води видніється величезна площа суші

Каховське водосховище внаслідок підриву окупантами ГЕС обміліло настільки, що подекуди замість води видно просто піщану пустелю. Про це свідчать зняті на території водосховища відео та фото, а також супутникові знімки американської компанії Planet Labs.

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У мережі з'явилося відео з території Каховського водосховища, де замість води видніється величезна площа суші.

«Так виглядає водосховище на правому березі від Енергодару. Води немає взагалі. Взагалі немає води. Через декілька місяців тут буде величезна пустеля. А от там, на тому (протилежному – ред.) березі – Енергодар», – каже на відео його автор.

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Водночас компанія Planet Labs опублікувала супутникові знімки, на яких зафіксоване Каховське водосховище до і після підриву російськими військами гідроелектростанції. Один зі знімків зроблений 5 червня – за день до теракту, два інших вже після підриву ГЕС. На них видно як обміліла водойма.

Також фото публікують місцеві ЗМІ.

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Раніше повідомлялося, що Україна починає підраховувати збитки від підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції: за попередніми даними, сума збитків, завданих довкіллю, вже перевищила $1,5 млрд. Знищення ГЕС також вплине на аграрний сектор – його втрати можуть становити до $10 млрд у найближчі п'ять років.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Каховську ГЕС повністю зруйновано – станція відновленню не підлягає. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.