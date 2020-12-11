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    Канада почне вакцинацію від Covid-19 наступного тижня

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    Перші дози вакцини прибудуть в Торонто і Оттаву протягом найближчих днів - Канада почне вакцинацію від Covid-19 наступного тижня
    Перші дози вакцини прибудуть в Торонто і Оттаву протягом найближчих днів

    Два медзаклади в Оттаві й Торонто 15 грудня почнуть робити щеплення своїм працівникам вакциною Pfizer і BioNTech

    У Канаді два медзаклади в Оттаві й Торонто 15 грудня почнуть робити своїм працівникам щеплення вакциною проти коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech. Про це заявив прем’єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

    «Зважаючи на затвердження департаментом охорони здоров’я Канади вакцини проти Covid-19, а також те, що провінція запровадила усі необхідні безпекові заходи, ми очікуємо, що перші дози прибудуть протягом найближчих днів. Починаючи з вівторка, вони будуть використані в Університетській мережі охорони здоров’я та Оттавському госпіталі для вакцинування медиків, які обслуговують заклади тривалого догляду та інші локації із високим ризиком зараження», ─ зазначив Форд.

    За його словами, вибір закладів, де розпочнеться вакцинація, зроблено з урахуванням  «випробування провінційних мереж розповсюдження, а також з огляду на труднощі, що постають перед регіоном у зв'язку зі спалахами в кількох закладах тривалого догляду».

    Нагадаємо, санітарна служба рекомендувала схвалити у США вакцину Pfizer і BioNTech.

    Також у США створили оральну вакцину від Covid-19. Припускають, що вона запобігає передачі вірусу.

    У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.  

    Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.  Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

    Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%. 

    У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Забезпечені держави вже замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення.

    Теги: США Торонто Канада Велика Британія щеплення вакцинація населення
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