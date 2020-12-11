Канада почне вакцинацію від Covid-19 наступного тижня

Два медзаклади в Оттаві й Торонто 15 грудня почнуть робити щеплення своїм працівникам вакциною Pfizer і BioNTech

У Канаді два медзаклади в Оттаві й Торонто 15 грудня почнуть робити своїм працівникам щеплення вакциною проти коронавірусу виробництва Pfizer і BioNTech. Про це заявив прем’єр-міністр провінції Онтаріо Даг Форд, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зважаючи на затвердження департаментом охорони здоров’я Канади вакцини проти Covid-19, а також те, що провінція запровадила усі необхідні безпекові заходи, ми очікуємо, що перші дози прибудуть протягом найближчих днів. Починаючи з вівторка, вони будуть використані в Університетській мережі охорони здоров’я та Оттавському госпіталі для вакцинування медиків, які обслуговують заклади тривалого догляду та інші локації із високим ризиком зараження», ─ зазначив Форд.

За його словами, вибір закладів, де розпочнеться вакцинація, зроблено з урахуванням «випробування провінційних мереж розповсюдження, а також з огляду на труднощі, що постають перед регіоном у зв'язку зі спалахами в кількох закладах тривалого догляду».

Нагадаємо, санітарна служба рекомендувала схвалити у США вакцину Pfizer і BioNTech.

Також у США створили оральну вакцину від Covid-19. Припускають, що вона запобігає передачі вірусу.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. Зокрема, компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань.

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року. Пізніше компанія заявила, що її вакцина показала 100% ефективності при важких випадках коронавірусу.

Ще один препарат, вакцина Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У вівторок, 8 грудня, Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Забезпечені держави вже замовили достатньо доз вакцин від Covid-19. Вони зможуть до кінця 2021 року тричі вакцинувати все своє населення.