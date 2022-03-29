Керівник МАГАТЕ приїхав до України: планує відвідати одну з українських АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в Україні займеться організацією безпеки та захисту українських ядерних об’єктів

МАГАТЕ розпочинає проєкт допомоги українській ядерній галузі. Про це повідомила пресслужба агентства з атомної енергії.

«Військовий конфлікт наражає на безпрецедентну небезпеку українські атомні електростанції та інші об’єкти з радіоактивними матеріалами. Ми повинні вжити термінових заходів, щоб переконатися, що вони можуть продовжувати працювати безпечно, а також зменшити ризик ядерної аварії, яка може мати серйозний вплив на здоров’я та навколишнє середовище як в Україні, так і за її межами», – сказав генеральний директор МАГАТЕ Гроссі.

Пізніше Гроссі написав у Twitter, що уже перетнув кордон України – і починає свою місію щодо забезпечення захисту українських ядерних об’єктів.

Just crossed the border into #Ukraine to start @IAEAorg's mission to ensure the safety and security of the country’s nuclear facilities. We must act now to help prevent the danger of a nuclear accident. https://t.co/kKHJHIeGYV pic.twitter.com/mB5w7pL7ji — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 29, 2022

Уже цього тижня очільник МАГАТЕ має намір відвідати одну із українських атомних електростанцій.

Нагадаємо, на початку березня, після захоплення рашистськими агресорами закритої Чорнобильсьої АЕС, Гроссі пропонував у Чорнобилі провести переговори України та окупантів.

4 березня стало відомо, що МАГАТЕ терміново проведе перевірку українських АЕС.

9-10 березня МАГАТЕ втратило зв’язок із системами моніторингу спочатку на Чорнобильській АЕС, а потім – і на найбільшій в Європі Запорізькій атомній станції.

12 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що збирається приїхати до Києва.

19 березня секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов запросив представників МАГАТЕ відвідати захоплені окупантами Запорізьку та Чорнобильську АЕС. Втім, ексглава Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков негативно відреагував на цю пропозицію. За його словами, у структурі МАГАТЕ продовжують працювати російські громадяни, допуск яких на українські ядерні об’єкти становить загрозу безпеці.

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