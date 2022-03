Керівник МАГАТЕ приїхав до України: планує відвідати одну з українських АЕС

МАГАТЕ розпочинає проєкт допомоги українській ядерній галузі. Про це повідомила пресслужба агентства з атомної енергії.

«Військовий конфлікт наражає на безпрецедентну небезпеку українські атомні електростанції та інші об’єкти з радіоактивними матеріалами. Ми повинні вжити термінових заходів, щоб переконатися, що вони можуть продовжувати працювати безпечно, а також зменшити ризик ядерної аварії, яка може мати серйозний вплив на здоров’я та навколишнє середовище як в Україні, так і за її межами», – сказав генеральний директор МАГАТЕ Гроссі.

Пізніше Гроссі написав у Twitter, що уже перетнув кордон України – і починає свою місію щодо забезпечення захисту українських ядерних об’єктів.

Just crossed the border into #Ukraine to start @IAEAorg's mission to ensure the safety and security of the country’s nuclear facilities. We must act now to help prevent the danger of a nuclear accident. https://t.co/kKHJHIeGYV pic.twitter.com/mB5w7pL7ji