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Удар по багатоповерхівці в Харкові 31 травня: кількість загиблих зросла до семи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Удар по багатоповерхівці в Харкові 31 травня: кількість загиблих зросла до семи
Наслідки удару по житловій багатоповерхівці в Харкові, 31 травня 2024 р.
фото: Олег Синєгубов/Telegram

У Новобаварському районі від ворожого обстрілу загинули четверо чоловіків і троє жінок

Кількість загиблих унаслідок учорашнього удару по житловій багатоповерхівці в Харкові зросла до семи осіб. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«До семи збільшилася кількість загиблих внаслідок ударів по Новобаварському району Харкова, серед них четверо чоловіків і троє жінок», – заявив глава регіону.

Пошукові роботи на місці атаки тривають, під завалами можуть перебувати ще дві жінки.

Нагадаємо, що вночі 31 травня російські окупаційні війська здійснили обстріл Харкова. Армія РФ влучила ракетами С-300 у житловий будинок, повідомив очільник міста Ігор Терехов. Раніше повідомлялося про шістьох загиблих. Постраждали 25 осіб, із них дві дитини – хлопчик та дівчинка по 12 років.

Крім того, сьогодні вранці окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. На момент ракетного удару у двох будинках перебували 12 людей: четверо дорослих та восьмеро дітей віком від двох до 17 років. Постраждалі госпіталізовані.

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Теги: Харків війна обстріл ракетна атака

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