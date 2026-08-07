У Києві через спеку введені обмеження руху вантажного транспорту

Рух дозволять після того, як температура опуститься нижче встановленої норми

Сьогодні, 7 серпня, у Києві запровадили обмеження руху для вантажного транспорту. Заборона діятиме, поки температура повітря перевищує встановлений рівень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на патрульну поліцію Києва.

«Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т», – йдеться у повідомленні.

У патрульній поліції зазначили, що водії вантажівок можуть перечекати спекотний період на майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг, а також біля об’єктів дорожнього сервісу.

Нагадаємо, 7 серпня у Києві та Київській області очікується складна погода: сильна спека вдень зміниться грозовим фронтом із градом та шквальним вітром.

Раніше повідомлялося, що аномальна спека продовжує встановлювати температурні рекорди в Україні. 6 серпня в низці областей денні максимуми знову перевищили попередні історичні значення для цієї дати. За даними метеорологічних станцій, 6 серпня попередні температурні рекорди були перевищені на 0,7-4,3°C. Найвищу температуру серед міст, зазначених на карті Укргідрометцентру, зафіксували у Києві та Рівному – +39,0°C.