Путін назвав дві «перемоги» РФ: мапи свідчать про інше

Як орієнтир Путін назвав окружну дорогу Сум, хоча в місті немає автомобільної окружної дороги

Російський диктатор заявив про наближення до Сум та захоплення Святогірська

Президент РФ Володимир Путін заявив, що російським військам нібито залишилося 12 км до окружної дороги Сум, а також оголосив про захоплення Святогірська на Донеччині. Дані карти DeepState не підтверджують цих тверджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Путіна під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку.

Під час пресконференції Путін говорив про нібито успіхи російської армії на кількох ділянках фронту.

Говорячи про Сумський напрямок, російський диктатор заявив, що угруповання військ РФ «Північ» продовжує створювати так звану «смугу безпеки» вздовж українсько-російського кордону.

«До Сум залишилося 12 кілометрів, до окружної дороги Сум», – сказав Путін.

Ця цифра відрізняється від тієї, яку Путін називав наприкінці червня. Тоді він говорив, що російським військам нібито залишилося 10,5 км до Сум. На цю розбіжність звернули увагу OSINT-канали. За їхніми даними, відстань від позицій російських військ до Сум становить близько 17,5 км і не змінювалася з травня 2025 року.

Перевірити ситуацію на фронті можна за допомогою онлайн-карти бойових дій DeepState на «Главкомі». На мапі відображаються лінія фронту та території, які контролюють сторони.

Є й інша деталь у заяві Путіна. Як орієнтир він назвав окружну дорогу Сум, хоча в місті немає автомобільної окружної дороги. На цю деталь також звернули увагу OSINT-аналітики.

Путін заявив про захоплення Святогірська

Окремо російський диктатор оголосив про нібито взяття російськими військами Святогірська Донецької області.

«За останній місяць під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів, зокрема звільнено Козачу Лопань, а вчора – місто Святогірськ», – сказав Путін.

Заява про Святогірськ також не збігається з даними карт бойових дій. За даними OSINT-каналів, які порівнювали карти DeepState, Інституту вивчення війни (ISW) та аналітика Ендрю Перпетуа, російські війська перебувають приблизно за 9,5 км від міста.

Карта DeepState не фіксує Святогірськ як населений пункт, що знаходиться під контролем російських військ.

Карта: Deep State

Путін також заявив про нібито просування російських військ у Харківській та Донецькій областях і назвав низку населених пунктів, які, за його словами, перейшли під контроль РФ. Його твердження щодо ситуації на фронті не є самостійним підтвердженням змін лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, під час пресконференції після саміту ШОС у Бішкеку російський диктатор заявив, що переговори щодо України наразі призупинені, але контакти між Росією та США тривають.