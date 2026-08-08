Удари по Wildberries дають перші плоди. Торгівлю РФ охоплює криза

Банкрутство маркетплейсів у РФ – лише питання часу

Після ударів по Wildberries у РФ розпочалась справжня істерія, або так звана «двіжуха»: маркетплейси почали масово відмовлятись від відповідальності за товари продавців, а страховики почали піднімати тарифи по тим договорам, де в ризики вписані атаки БпЛА.

Банки грали в мовчанку, але не довго. На минулому тижні проблему офіційно визнав Сбербанк РФ. За загальними формулюваннями про зростання кредитних ризиків у маркетплейсах, насправді стоїть велика трагедія для «Сберу», оскільки частина відповідальності по Wildberries лежить саме на страховику «Сбер страхування».

Врешті решт, наприкінці минулого тижня прокинулась адміністрація Путіна, де визнали що проблема є, і що будуть щось вирішувати з продавцями, які втратили товар.

Між тим, Wildberries втратила вже 20-25% складів, а десятки тисяч продавців втратили свої товари. У міру продовження ударів по маркетплейсах в роздрібній торгівлі РФ почала зріти криза недовіри, через що очікується спад активності.