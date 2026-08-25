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Журналісти дізналися, про що директор ЦРУ попросив Путіна в Москві

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Журналісти дізналися, про що директор ЦРУ попросив Путіна в Москві
США повідомили Києву, що до Москви прямує високопоставлена американська делегація
колаж: glavcom.ua

Перед візитом Джона Реткліффа Вашингтон попросив Київ призупинити удари по Росії

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф прибув до Москви аби попросити Росію не завдавати ударів по Україні на час перебування там американських високопосадовців. Про це пише Axios із посиланням на джерело, обізнане із ситуацією, повідомляє «Главком».

За даними видання, поїздка Реткліффа відбувається на тлі зусиль адміністрації президента США Дональда Трампа щодо припинення бойових дій. Американська сторона прагне забезпечити умови для проведення переговорів із російським керівництвом.

Реткліфф вирушив із Вашингтона 23 серпня на американському урядовому літаку, після чого прибув до Латвії. 25 серпня він вилетів із Риги до Москви на військово-транспортному літаку Boeing C-17 Globemaster III. У столиці РФ глава ЦРУ має провести зустрічі з російськими посадовцями.

За інформацією Axios, одним із завдань американської сторони є домогтися від Росії тимчасового припинення ударів по Україні на період проведення переговорів. Видання не уточнює, чи йдеться про повну паузу в ударах, чи про обмеження атак на окремі об'єкти.

Axios зазначає, що це перший візит Реткліффа до Москви після його призначення директором ЦРУ. Він також став одним із найвисокорівневіших візитів представників адміністрації Трампа до Росії від початку року.

При цьому видання не розкриває, з ким саме Реткліфф зустрічається у Москві та які питання обговорює. Також немає офіційного підтвердження того, що він особисто зустрічатиметься з російським президентом Володимиром Путіним.

Візит глави ЦРУ відбувається на тлі спроб Вашингтона домогтися припинення війни Росії проти України. Американські та російські спецслужби вже використовували закриті канали зв'язку для обговорення війни, зокрема питань обміну утримуваними особами.

Поки невідомо, чи стосуються нинішні переговори нового мирного плану, тимчасового припинення вогню або інших домовленостей між Вашингтоном і Москвою. Офіційний порядок денний Реткліффа не оприлюднювали.

Також варто нагадати, що президент відповів прихильникам ідеї «здати Донбас» в обмін на обіцянки Росії зупинити війну.
 

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Теги: ЦРУ путін війна США

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