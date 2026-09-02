Путін провів масштабні кадрові перестановки серед силовиків: до чого готується Кремль

Аналітики ISW припускають, що зміни можуть бути пов’язані з підготовкою Росії до можливої мобілізації після виборів до Держдуми.

Президент Росії Володимир Путін 31 серпня провів масштабні кадрові зміни у силових структурах країни. Інститут вивчення війни (ISW) припускає, що перестановки можуть бути частиною підготовки Кремля до можливого проведення мобілізації після виборів до Державної думи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків.

За даними російського інсайдерського ресурсу, на який посилається ISW, Путін звільнив 13 чиновників і призначив 15 нових посадовців у різних правоохоронних структурах. Серед звільнених називають керівників підрозділів МНС, МВС, Мін'юсту та Слідчого комітету.

Зокрема, своїх посад позбулися начальник Головного управління МНС РФ Олексій Анікін, керівник департаменту кримінального розшуку ГУ МВС Сергій Кузьмін, заступник керівника Головного управління кримінального розшуку МВС Сергій Савочкін та очільник Слідчого комітету Курської області Андрій Гузєв.

Водночас на керівні посади призначили 15 інших чиновників. Серед них – Олександр Акулов у Мін'юсті, Михайло Ванічкін у структурі МВС Москви, а також Андрій Маслов і Андрій Фішман у системі Слідчого комітету.

Особливу увагу ISW привернули кадрові зміни у Курській та Пензенській областях. За оцінкою аналітиків, ці регіони можуть бути особливо вразливими до громадських заворушень у разі оголошення нової хвилі мобілізації.

Аналітики також нагадали, що ще з червня 2026 року російські силовики здійснюють примусове вербування населення у Пензенській та Курській областях. Крім того, Кремль щонайменше з жовтня 2025 року створює умови, необхідні для можливого примусового призову резервістів.

Водночас російський президент 1 вересня заперечив чутки про неминучу мобілізацію, назвавши їх безпідставними. Reuters зазначає, що Путін заявив про відсутність рішення щодо нового призову, хоча ISW продовжує вказувати на підготовчі заходи російської влади.

На тлі кадрових змін Путін також збільшив штат Федеральної служби охорони РФ – з 785 до 812 співробітників. ISW пов'язує це з посиленням заходів безпеки навколо російського керівництва на тлі українських ударів і серії замахів на високопосадовців.