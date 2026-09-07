Кількість постраждалих через удар РФ по Запоріжжю зросла (фото, відео)
Через атаку постраждало приміщення закладу дошкільної освіти
Сьогодні, 7 вересня, російська терористична армія вдарила по Запоріжжю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
«На місці удару загорілися сім вантажних автомобілів. Надзвичайники ліквідували пожежу. Психологи ДСНС надали допомогу 21 людині, серед яких одна дитина. Кількість постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що п'ять людей постраждало через російську атаку.
«Понівечено дві багатоповерхівки, автівки та приміщення закладу дошкільної освіти. На щастя, діти перебували в укритті разом із вихователями», – додав Федоров.
До слова, російські війська протягом минулої доби атакували 53 населені пункти Запорізької області. Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району поранення отримали четверо людей.
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