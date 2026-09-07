Кількість постраждалих через удар РФ по Запоріжжю зросла (фото, відео)

Понівечено дві багатоповерхівки через атаку окупантів

Через атаку постраждало приміщення закладу дошкільної освіти

Сьогодні, 7 вересня, російська терористична армія вдарила по Запоріжжю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«На місці удару загорілися сім вантажних автомобілів. Надзвичайники ліквідували пожежу. Психологи ДСНС надали допомогу 21 людині, серед яких одна дитина. Кількість постраждалих уточнюється», – йдеться у повідомленні.

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Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що п'ять людей постраждало через російську атаку.

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фото: Іван Федоров/Telegram, ДСНС

«Понівечено дві багатоповерхівки, автівки та приміщення закладу дошкільної освіти. На щастя, діти перебували в укритті разом із вихователями», – додав Федоров.

До слова, російські війська протягом минулої доби атакували 53 населені пункти Запорізької області. Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району поранення отримали четверо людей.