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    В Італії від коронавірусу померла українка

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    <span>Українка Раїса Малишева п'ять днів тому була госпіталізована до&nbsp;однієї з&nbsp;лікарень міста К&rsquo;ярі</span> - В Італії від коронавірусу померла українка
    Українка Раїса Малишева п'ять днів тому була госпіталізована до однієї з лікарень міста К’ярі

    Жінка перебувала в реанімації у дуже тяжкому стані

    В Італії від коронавірусу померла українка Раїса Малишева, яка працювала у місті Ровато провінції Брешія, і кілька днів тому була госпіталізована до однієї з лікарень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила активістка Оксана Федків.

    «Вічна пам'ять Раїсі», - написала активістка.

    Як повідомляв «Главком» напередодні, у громадянки України Раїси Малишевої (07.08.1954 р. народження), яка працювала у місті Ровато в провінції Брешія, виявили коронавірус. 

    Кілька днів тому її госпіталізували до однієї з лікарень міста К’ярі з підозрою на COVID-19. 12 березня діагноз було підтверджено. Жінка перебувала в реанімації у дуже тяжкому стані.

    13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

    Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

    У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

    У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла. 

    Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

    Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

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