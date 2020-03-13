В Італії від коронавірусу померла українка



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Українка Раїса Малишева п'ять днів тому була госпіталізована до однієї з лікарень міста К’ярі

Жінка перебувала в реанімації у дуже тяжкому стані

В Італії від коронавірусу померла українка Раїса Малишева, яка працювала у місті Ровато провінції Брешія, і кілька днів тому була госпіталізована до однієї з лікарень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила активістка Оксана Федків.

«Вічна пам'ять Раїсі», - написала активістка.

Як повідомляв «Главком» напередодні, у громадянки України Раїси Малишевої (07.08.1954 р. народження), яка працювала у місті Ровато в провінції Брешія, виявили коронавірус.

Кілька днів тому її госпіталізували до однієї з лікарень міста К’ярі з підозрою на COVID-19. 12 березня діагноз було підтверджено. Жінка перебувала в реанімації у дуже тяжкому стані.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п'ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

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