Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рецидивіст проник у музейний потяг на вокзалі і вдягнув вкрадену форму (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Рецидивіст проник у музейний потяг на вокзалі і вдягнув вкрадену форму (фото)
Зловмисник за допомогою каменя розбив вікно залізничного вагона, відчинив двері тамбура та проник до одного з вагонів музейного потяга
фото: поліція Києва/Facebook

Затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності та відбував тривалі терміни покарання

Поліцейські Києва оголосили про підозру рецидивісту, який намагався викрасти експонати музейного потягу на Центральному залізничному вокзалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Зловмисник за допомогою каменя розбив вікно залізничного вагона, відчинив двері тамбура та проник до одного з вагонів музейного потяга. Усередині він пошкодив вітрину та заволодів музейними експонатами – форменим одягом залізничника, зокрема, кітелем і брюками, які одягнув на себе», – повідомляє поліція Києва.

Розбите зловмисником вікно залізничного вагона
Розбите зловмисником вікно залізничного вагона
фото: поліція Києва

Після скоєного зловмисника помітила працівниця станції, яка повідомила про інцидент поліцейських. Уже за лічені хвилини вони виявили зловмисника на залізничних коліях та затримали його.

В поліції уточнюють, що затриманий – 51-річний чоловік, раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та відбував тривалі терміни покарання, зокрема, за вбивство, зґвалтування та майнові злочини.

Нагадаємо, у Деснянському районі столиці правоохоронці затримали 49-річного чоловіка, який викрав банківську картку у знайомого та витратив з неї майже 73 тис. грн кредитних коштів. Зловмисник скористався моментом під час спільного застілля, а викрадені гроші витратив на покупку мобільного телефона для своєї співмешканки. 

Також у Києві затримано 30-річного чоловіка, який під час візиту до знайомого викрав альбом із цінною колекцією монет та макет пістолета. Інцидент стався у квартирі на вулиці Костянтинівській, де мешкає місцевий колекціонер. Коли господар відійшов в іншу кімнату, гість не проґавив момент і виніс альбом із рідкісними монетами, серед яких були справжні раритети – від античних до середньовічних екземплярів.

Теги: Київ кримінал поліція чоловік

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За результатами перевірки декларації Кулика за 2022 рік виявлено велику кількість недостовірних відомостей
На Вінниччині колишній депутат сільради приховав майна на 36 млн
15 травня, 17:40
Пошуково-рятувальна операція у Києві триває
Масований обстріл Києва 14 травня: прокуратура розпочала розслідування
14 травня, 10:08
Біля руїн будинку, який став епіцентром трагедії, жителі столиці облаштували стихійний меморіал
У Києві люди несуть квіти та іграшки до зруйнованої ударом РФ багатоповерхівки (відео)
15 травня, 10:48
Уродженець Грузії відмовився від мобілізації, бо «погано розуміє українську»
Уродженець Грузії відмовився від мобілізації, бо «погано розуміє українську»
16 травня, 20:15
Єдиним учасником розміщення акцій виступила територіальна громада Києва
Завершено докапіталізацію «Київміськбуду»
21 травня, 19:40
Каталоги Центру рукописів тимчасово недоступні для читачів
Удар по столітній спадщині: РФ атакувала Інститут літератури імені Тараса Шевченка
24 травня, 11:37
Наслідки удару 24 травня РФ по Києву
Масована атака на Київ 24 травня 2026. Кількість жертв зросла
26 травня, 07:52
Наслідки ворожої атаки по Україні, 2 червня 2026 рік
Комбінована атака ворога: чим били окупанти цієї ночі по Україні
2 червня, 08:08
Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста
У Києві 2-7 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
1 червня, 13:08

Новини

Півтора роки добровільного декларування: скільки зброї зареєстрували кияни
Півтора роки добровільного декларування: скільки зброї зареєстрували кияни
Рецидивіст проник у музейний потяг на вокзалі і вдягнув вкрадену форму (фото)
Рецидивіст проник у музейний потяг на вокзалі і вдягнув вкрадену форму (фото)
Київська перепічка знову подорожчала: історія цін на культовий фастфуд
Київська перепічка знову подорожчала: історія цін на культовий фастфуд
Дешевше за полуницю: огляд цін на ранні персики та абрикоси в Києві
Дешевше за полуницю: огляд цін на ранні персики та абрикоси в Києві
Тривога в Києві тривала 15 хвилин
Тривога в Києві тривала 15 хвилин
Керівник ОСББ розповів, як мешканці багатоповерхівки за три роки залучили понад 15 млн грн на модернізацію будинку
Керівник ОСББ розповів, як мешканці багатоповерхівки за три роки залучили понад 15 млн грн на модернізацію будинку

Новини

Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Сьогодні, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Сьогодні, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Сьогодні, 08:50
Війна на десятиліття. Російський розвідник дав пораду співгромадянам
Сьогодні, 07:59
Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті НАТО в Туреччині
Сьогодні, 07:54
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 4 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua