Рецидивіст проник у музейний потяг на вокзалі і вдягнув вкрадену форму (фото)

Зловмисник за допомогою каменя розбив вікно залізничного вагона, відчинив двері тамбура та проник до одного з вагонів музейного потяга

Затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності та відбував тривалі терміни покарання

Поліцейські Києва оголосили про підозру рецидивісту, який намагався викрасти експонати музейного потягу на Центральному залізничному вокзалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«Зловмисник за допомогою каменя розбив вікно залізничного вагона, відчинив двері тамбура та проник до одного з вагонів музейного потяга. Усередині він пошкодив вітрину та заволодів музейними експонатами – форменим одягом залізничника, зокрема, кітелем і брюками, які одягнув на себе», – повідомляє поліція Києва.

Розбите зловмисником вікно залізничного вагона фото: поліція Києва

Після скоєного зловмисника помітила працівниця станції, яка повідомила про інцидент поліцейських. Уже за лічені хвилини вони виявили зловмисника на залізничних коліях та затримали його.

В поліції уточнюють, що затриманий – 51-річний чоловік, раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності та відбував тривалі терміни покарання, зокрема, за вбивство, зґвалтування та майнові злочини.

Нагадаємо, у Деснянському районі столиці правоохоронці затримали 49-річного чоловіка, який викрав банківську картку у знайомого та витратив з неї майже 73 тис. грн кредитних коштів. Зловмисник скористався моментом під час спільного застілля, а викрадені гроші витратив на покупку мобільного телефона для своєї співмешканки.

Також у Києві затримано 30-річного чоловіка, який під час візиту до знайомого викрав альбом із цінною колекцією монет та макет пістолета. Інцидент стався у квартирі на вулиці Костянтинівській, де мешкає місцевий колекціонер. Коли господар відійшов в іншу кімнату, гість не проґавив момент і виніс альбом із рідкісними монетами, серед яких були справжні раритети – від античних до середньовічних екземплярів.