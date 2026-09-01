США завдали нових ударів по Ірану

Трамп пригрозив Тегерану значно потужнішою атакою, якщо той наважиться відповісти

Сполучені Штати 1 вересня розпочали нову хвилю ударів по об'єктах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на території Ірану. Американська сторона заявила, що атака стала відповіддю на спроби іранських сил атакувати комерційні судна в Ормузькій протоці та військовослужбовців США в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

«Сьогодні о 12:00 за східним часом (19:00 за Києвом, – ред.) американські сили розпочали завдавати ударів по цілях Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в Ірані», – йдеться у заяві відомстві.

Американське командування пояснило, що операцію розпочали після нещодавніх спроб КВІР атакувати комерційне судноплавство в Ормузькій протоці та американських військових, розгорнутих у регіоні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили завдають масштабних ударів по іранських цілях поблизу Ормузької протоки. За його словами, приводом для атаки стала спроба Ірану встановити нові морські міни, а також запуск ракет по американській військовій базі в Йорданії.

«Сполучені Штати, прямо зараз, завдають ударів по іранських цілях поблизу Ормузької протоки. Удари є масштабними та потужними, і вони є відповіддю на невдалу спробу іранців встановити морські міни в протоці, яка наразі не має мін (їх було повністю видалено або підірвано), а також на те, що іранці випустили вісім ракет, усі з яких були успішно збиті, по нашій військовій базі в Йорданії», – заявив Трамп.

Американський президент також попередив Іран від ударів у відповідь. За його словами, якщо Тегеран вирішить відповісти на нинішню операцію, Сполучені Штати завдадуть нового удару на «значно жорсткішому та вищому рівні».

Після початку американської операції іранські медіа повідомили про вибухи одразу в кількох районах країни. Зокрема, вони пролунали на острові Кешм, у портовому місті Бендер-Аббас, а також у Чабахарі, Джаску та Сіріку.

Іран уже пригрозив Сполученим Штатам відповіддю. Представник Корпусу заявив, що Вашингтон «пошкодує» про нову атаку.

Нагадаємо, новому загостренню передував обмін ударами між США та Іраном наприкінці серпня. Американські військові 30 серпня атакували дві іранські пускові установки на острові Ларак в Ормузькій протоці. За даними Вашингтона, сили КВІР готувалися використати їх для запуску ракет із морськими мінами у стратегічно важливий судноплавний маршрут.