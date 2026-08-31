«Нова пошта» повідомила про зміни в роботі через російські удари

Компанія змінює логістику, щоб зменшити залежність від великих сортувальних центрів, які можуть стати цілями російських атак

«Нова пошта» змінює підхід до розподілу посилок через російські удари по логістичній інфраструктурі. Компанія планує відмовлятися від надмірної концентрації відправлень у великих сортувальних центрах і розподіляти їх між відділеннями. Про це повідомив співвласник «Нової пошти» Вячеслав Климов, пише «Главком».

За його словами, російські атаки змушують компанію переглядати логістичну модель. Якщо раніше значна частина відправлень проходила через великі сортувальні хаби, то тепер «Нова пошта» прагне зробити систему більш розподіленою.

Йдеться про те, щоб у разі пошкодження або знищення окремого великого центру робота всієї мережі не зупинялася. Частину посилок планують розподіляти між різними відділеннями та іншими елементами логістичної системи.

«Ми зараз переходимо до більш розподіленої системи. Не концентрувати все в одному великому сортувальному центрі, а розподіляти між відділеннями», – розповів Климов. Таке рішення пов'язане з російськими ударами по цивільній та логістичній інфраструктурі України. Великі сортувальні комплекси є важливою частиною роботи поштового оператора, тому їхнє пошкодження може впливати одразу на значну кількість відправлень.

У компанії наголошують, що нова модель має зробити мережу стійкішою до можливих атак. Навіть у разі проблем із одним із логістичних об'єктів інші частини системи зможуть продовжувати роботу. Водночас зміни не означають припинення роботи великих сортувальних центрів. Ідеться про поступове зменшення залежності від них та створення додаткових можливостей для обробки посилок у різних точках мережі.

«Нова пошта» продовжує працювати в умовах регулярних російських атак на українську інфраструктуру. Компанія адаптує логістичні процеси, щоб зберігати можливість приймати, сортувати та доставляти відправлення навіть після пошкодження окремих об'єктів. Варто нагадати, що російські війська атакували складські приміщення «Нової пошти» у Святопетрівському на Київщині. Також внаслідок удару було пошкоджено розташоване поруч виробництво. Під час ліквідації пожежі окупанти повторно атакували ту саму локацію.