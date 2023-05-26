Паспортний конфуз із родичами посадовця СБУ: відомство пояснило громадянство РФ батька Наумюка

Наразі батько та брат Сергія Наумюка на законних підставах постійно перебувають на території США

Служба безпеки України прокоментувала інформацію про наявність російського громадянства у батька та брата заступника глави СБУ Сергій Наумюка. Про це повідомляє пресцентр відомства.

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«Перед призначенням на посаду заступника Голови СБУ Сергій Наумюк пройшов усі необхідні перевірки, визначені законодавством. У тому числі ретельно була вивчена інформація щодо його сім’ї та родичів.

Близькі родичі Сергія Наумюка є громадянами України, водночас про наявність у його батька та брата паспортів Російської Федерації Сергій Наумюк повідомляв раніше», – йдеться в повідомленні.

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В СБУ зазначили, що ці документи були отримані після окупації Луганська в 2014 році, де проживали обидва родичі.

«Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак наразі уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв.

Наразі батько та брат Сергія Наумюка на законних підставах постійно перебувають на території США, де очікують на скасування громадянства РФ. Вони виступають проти дій Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за повідомленням журналістів «Схем», батько новопризначеного заступника голови СБУ Сергія Наумюка має чинний паспорт РФ. Це підтверджує витяг з автоматизованої системи «Роспаспорт».