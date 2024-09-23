«Мінус» опорні пункти РФ: прикордонники показали, як нищать ворога під Вовчанськом

На Вовчанському напрямку продовжують точитися важкі бої

Прикордонники знищили кілька опорних пунктів окупантів поблизу Вовчанська та показали ефектне відео своєї роботи. Про це повідомила Держприкордонслужба у своєму Telegram-каналі.

Як зазначають прикордонники, бригада «Гарт» завдала ударів одразу по кількох опорних пунктах росіян недалеко від міста Вовчанськ у Харківській області.

Внаслідок удару уражено укриття противника, особовий склад та вогневі позиції.

За допомогою безпілотника можливо побачити масштаби руйнувань та ефектні кадри ураження окупантів та їх опорних пунктів та позицій.

Втрати Росії у війні

Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення станом на 23 вересня орієнтовно складають близько 643 750 окупантів.

Протягом минулої доби, 23 вересня, українські захисники знищили 1330 окупантів.

Також стало відомо, що на Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян.

До слова, Росія втратила понад 610 тисяч своїх військових в Україні (вбитими та пораненими). Темпи призову знизилися, і це змусило збільшити бонуси за контракт, що дорого обходиться бюджету.