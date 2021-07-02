На автошляхах України помітили чудернацький сонцемобіль

Стартував марафон 16 червня у Брюсселі. Його протяжність 10 000 кілометрів

Водії Західної України у соціальних мережах діляться світлинами та відео незвичного транспортного засобу з сонячними панелями. Зокрема, одномісний сонцемобіль фіксували водії на трасі Долина — Івано-Франківськ. Бачили його і в самому Франківську, передає Курс.

Також він був помічений у Заболотові, Отинії та Коломиї.

Як зазначають користувачі, точно такий транспортний засіб бачили й у Польщі, коли той рухався в бік українського кордону.

Логотипи на корпусі вказують, що водій, ймовірно, бере участь у міжнародному марафоні на електровелосипедах Sun Trip.

Стартував марафон 16 червня у Брюсселі. Його протяжність 10 000 кілометрів.

У гонці 2021 року беруть участь 32 електровелосипеди з сонячними батареями.

Серед учасників — спортсмени, фанати техніки і любителі пригод.

Sun Trip отримує фінансову підтримку від Європейської комісії, яка бажає популяризувати використання велосипедів і сонячної енергії у всій Європі. Історія цієї велогонки почалася з того, що французький велосипедист Флоріан Баї відправився в 2010 році з Франції до Японії і подолав більше як 10 000 кілометрів на велосипеді з електроприводом і сонячними батареями. Після подорожі Баї вирішив організувати ралі.

Нагадаємо, електричний пікап Tesla Cybertruck отримає сонячні панелі на даху кузова, які зможуть зробити вантажівку майже автономною.

Читайте також: