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    На автошляхах України помітили чудернацький сонцемобіль

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    Одномісний сонцемобіль фіксували водії на трасі Долина&nbsp;&mdash; Івано-Франківськ - На автошляхах України помітили чудернацький сонцемобіль
    Одномісний сонцемобіль фіксували водії на трасі Долина — Івано-Франківськ
    фото: соцмережі

    Стартував марафон 16 червня у Брюсселі. Його протяжність 10 000 кілометрів

    Водії Західної України у соціальних мережах діляться світлинами та відео незвичного транспортного засобу з сонячними панелями. Зокрема, одномісний сонцемобіль фіксували водії на трасі Долина — Івано-Франківськ. Бачили його і в самому Франківську, передає Курс.

    Також він був помічений у Заболотові, Отинії та Коломиї.

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    Як зазначають користувачі, точно такий транспортний засіб бачили й у Польщі, коли той рухався в бік українського кордону.

    Логотипи на корпусі вказують, що водій, ймовірно, бере участь у міжнародному марафоні на електровелосипедах Sun Trip.

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    Стартував марафон 16 червня у Брюсселі. Його протяжність 10 000 кілометрів.

    У гонці 2021 року беруть участь 32 електровелосипеди з сонячними батареями.

    Серед учасників — спортсмени, фанати техніки і любителі пригод.

    Sun Trip отримує фінансову підтримку від Європейської комісії, яка бажає популяризувати використання велосипедів і сонячної енергії у всій Європі. Історія цієї велогонки почалася з того, що французький велосипедист Флоріан Баї відправився в 2010 році з Франції до Японії і подолав більше як 10 000 кілометрів на велосипеді з електроприводом і сонячними батареями. Після подорожі Баї вирішив організувати ралі.

    Нагадаємо, електричний пікап Tesla Cybertruck отримає сонячні панелі на даху кузова, які зможуть зробити вантажівку майже автономною.

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    Теги: велогонка велоспорт велосипед велосипедист
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    На автошляхах України помітили чудернацький сонцемобіль