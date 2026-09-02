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Українці стали рідше купувати нові авто: хто залишається лідером ринку

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Українці стали рідше купувати нові авто: хто залишається лідером ринку
Японська Toyota реалізувала 1092 автомобілі, що на 9% більше, ніж торік
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Укравтопром: попри падіння продажів на чверть, Toyota наростила частку на ринку

Український ринок нових легкових автомобілів у серпні 2026 року скоротився на 27% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Найкращий результат серед брендів попри загальний спад показала Toyota. Про це повідомляє «Укравтопром», пише «Главком».

Упродовж серпня українці придбали близько 5 тис. нових легкових автомобілів. Це не лише на 27% менше, ніж торік, а й на 14% менше, ніж місяцем раніше – у липні 2026-го. Падіння фіксується вже не перший місяць поспіль, однак структура ринку залишається доволі стабільною: лідери попередніх місяців втримали позиції.

Найкращий результат серед брендів за підсумками серпня показала японська Toyota – компанія реалізувала 1092 автомобілі, що на 9% більше, ніж торік. Друге місце посіла чеська Škoda з результатом 600 проданих авто (+47%), а третьою стала французька Renault – 361 автомобіль (-32%). Показово, що китайський BYD, який раніше очолював рейтинг, цього разу опинився лише на четвертій позиції.

ТОП-10 найпопулярніших марок у серпні:

  • Toyota – 1092 авто (+9%);
  • Škoda – 600 (+47%);
  • Renault – 361 (-32%);
  • BYD – 268 (-69%);
  • Hyundai – 261 (-34%);
  • Volkswagen – 260 (-51%);
  • Mazda – 187 (+7%);
  • BMW – 186 (-45%);
  • Suzuki – 156 (-32%);
  • Mitsubishi – 122 (-2%).

Серед окремих моделей найпопулярнішим авто серпня став кросовер Toyota RAV4 – модель, яку раніше в цьому році японський автовиробник уже готував до оновлення шостого покоління.

Загалом за перші вісім місяців 2026 року в Україні продали понад 43,7 тис. нових легкових автомобілів. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року, що підтверджує загальну тенденцію до охолодження ринку нових авто на тлі економічної ситуації в країні.

Нагадаємо, у липні 2026 року українці масово замовляли вживані авто зі США – найбільшим попитом користувалися Tesla Model Y, Ford Escape та Tesla Model 3. Це свідчить про те, що поки ринок нових авто просідає, сегмент імпортованих вживаних машин продовжує залишатися для українців більш доступною альтернативою.

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Теги: Toyota RAV4 Toyota Skoda модель Tesla автомобіль українці рейтинг ринок

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