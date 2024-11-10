Скільки боєприпасів застосувала РФ по Україні цього тижня? Деталі від президента

Зеленський: Цієї ночі Росія запустила проти України рекордну кількість «шахедів» та інших ударних дронів

Протягом цього тижня РФ застосувала по Україні понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Протягом цього тижня щоночі й щодня працювали наші сили ППО, захищаючи небо України від російського терору. Цієї ночі Росія запустила проти України рекордну кількість «шахедів» та інших ударних дронів – 145. Упродовж цього тижня застосувала понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів», – йдеться у заяві.

Президент додав, що «без справедливості не буває надійного миру».

«Такий терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути. Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього – цілком реалістично для України», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що в Одесі внаслідок російської повітряної атаки із застосуванням дронів-камікадзе, завданої 9 листопада ввечері, є постраждалі. Обійшлося без загиблих.

Як повідомлялося, у ніч проти 10 листопада російські безпілотники атакували Київ. Сили оборони знешкодили близько півтора десятка ворожих БпЛА.

Також російські безпілотники атакували Київську область. Внаслідок чого загорівся приватний будинок.