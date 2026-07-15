Новий очільник «Нафтогазу»: хто може замінити Корецького

Ткачук має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах

Очолити компанію замість Корецького може голова «Укргазвидобування» Ткачук

Зайняти посаду виконуючого обовʼязків голови НАК «Нафтогаз» у випадку призначення діючого голови Сергія Корецького прем’єр-міністром може голова АТ «Укргазвидобування» Юрій Ткачук, повідомляє «Главком» з посиланням на «Економічну правду».

У випадку призначення Ткачук виконуватиме обов’язки голови «Нафтогазу» до моменту проведення конкурсу на посаду керівника.

Ткачука займає посаду генерального директора "Укргазвидобування" з грудня 2025 року. До цього з травня 2025 року він виконував обовʼязки голови компанії.

Загалом Ткачук має понад 25 років досвіду в енергетичному та промисловому секторах.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

13 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. У вівторок, 14 липня, Верховна Рада України прийняла відставку Свириденко.

Після новини про відставку Юлії Свириденко стало відоме ім'я одного з головних кандидатів на її місце. Крісло прем’єра може отримати підприємець і менеджер у нафтогазовій галузі, чинний СЕО групи «Нафтогаз» Сергій Корецький. Президент Володимир Зеленський уже провів із ним зустріч.

До слова, детальніше про кар'єру, бізнес та статки Сергія Корецького йдеться у матеріалі «Главкома» ««Я можу більше. Дайте шанс!». Чому президент робить ставку на Корецького: досьє».