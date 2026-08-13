Євробачення ввело обмеження для країн у війні: що це означає для України

Євробачення не дозволятимуть проводити у країнах, де триває війна

EBU дозволив проводити конкурс в іншій країні, якщо безпекова ситуація у державі-переможниці не дозволяє прийняти Євробачення

Європейська мовна спілка (EBU) змінила правила проведення Євробачення. Відтепер країна-переможниця може не отримати право приймати наступний конкурс, якщо через війну або іншу складну геополітичну ситуацію проведення заходу на її території буде небезпечним. Про це повідомляє Politico, пише «Главком».

Згідно з новими правилами, до обставин, які можуть вплинути на вибір країни-господарки, віднесли збройний конфлікт, напружену геополітичну ситуацію або інші фактори, що становлять загрозу безпеці, захищеності чи стабільності країни або регіону.

EBU може замовити незалежну оцінку безпеки. Якщо за її результатами проведення конкурсу в країні-переможниці визнають небезпечним, організатори зможуть обрати інше місце проведення.

Директор Євробачення Мартін Грін заявив, що зміни мають забезпечити учасникам більшу визначеність та гарантувати безпечне проведення конкурсу.

Нові правила безпосередньо стосуються України, яка перебуває у стані повномасштабної війни з Росією. У 2022 році Україна перемогла на Євробаченні, однак наступного року не змогла провести конкурс через безпекову ситуацію. Замість України конкурс у 2023 році прийняв Ліверпуль у Великій Британії.

Тепер EBU формально закріпив у правилах можливість не передавати право на проведення конкурсу країні-переможниці, якщо безпекова ситуація не дозволяє це зробити.

Нові правила з'явилися на тлі суперечок навколо участі Ізраїлю в конкурсі. За даними Politico, протягом останніх двох років участь країни викликала масштабні дискусії через війну в Газі, а цього року п'ять країн бойкотували конкурс.

Нагадаємо, переможницею Євробачення-2026 стала болгарська співачка Dara з піснею Bangaranga, а українська Leléka фінішувала дев'ятою. До слова, суперечки навколо участі Ізраїлю в конкурсі не вщухають і досі: бельгійський мовник VRT погрожує бойкотувати Євробачення-2027, якщо EBU не дозволить провести відкрите голосування щодо допуску Ізраїлю до змагань.