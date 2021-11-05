«Відносини завжди були особливими»: Меркель підтримала діалог з Росією

Ангела Меркель назвала відносини між Німеччиною та РФ «особливими»

Меркель виступила проти припинення відносин із РФ навіть попри російську збройну агресію щодо України

В.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність діалогу з Росією. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.

Так, під час промови на врученні медалі Вальтера Ратенау за видатні зовнішньополітичні заслуги Меркель назвала відносини між Німеччиною та РФ «особливими».

«Нам потрібно залишатися в діалозі з Росією. Відносини Німеччини та Росії завжди були особливими», – сказала Меркель.

При цьому вона виступила проти припинення відносин із РФ навіть попри російську збройну агресію щодо України.

За словами Меркель, окупація Криму та частини Донбасу «глибоко потрясли європейський порядок», проте це не означає повного припинення відносин між державами.

Раніше Меркель розповіла, коли усвідомила розбіжність у поглядах із Путіним.

До слова, Макрон вручив Меркель одну з найголовніших нагород Франції. Також президент України Володимир Зеленський нагородив канцлерку Німеччини орденом Свободи. Це найвища державна нагорода України, якою можуть бути нагороджені іноземці.

1 листопада Зеленський обговорив із Меркель врегулювання конфлікту на Донбасі.