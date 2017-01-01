Нардеп від БПП про Саакашвілі: Записи розмов з Курченком - удар по демократичних силах

Заліщук вважає, що Саакашвілі має дати відповіді на всі питання, зокрема, звідки вони фінансувалися

Якщо сьогоднішні плівки Генеральної прокуратури підтвердяться, то це буде великий удар по демократичних силах і по їхні перспективі далі боротися з корупцією в Україні. Про це в ефірі програми «Vox populi» на телеканалі ZIK заявила народний депутат Україні Світлана Заліщук, відповідаючи на запитання редакції, чи змінила вона своє



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Світлана Заліщук

Заліщук вважає, що Саакашвілі має дати відповіді на всі питання, зокрема, звідки вони фінансувалися

Якщо сьогоднішні плівки Генеральної прокуратури підтвердяться, то це буде великий удар по демократичних силах і по їхні перспективі далі боротися з корупцією в Україні.

Про це в ефірі програми «Vox populi» на телеканалі ZIK заявила народний депутат Україні Світлана Заліщук, відповідаючи на запитання редакції, чи змінила вона своє ставлення до Саакашвілі після нинішніх подій та чи підтримуватиме його у майбутньому.

«Якщо сьогоднішні плівки Генеральної прокуратури підтвердяться, то я думаю, що це буде великий удар по демократичних силах і по їхні перспективі далі боротися з нинішньою корупцією в Україні. Адже сьогодні довіра до влади вкрай низька і шансів повернути цю довіру в принципі немає. І готовності реально боротися з корупцією я не бачу»,– зазначила гостя програми.

Разом з тим Заліщук вважає, що Саакашвілі має дати відповіді на всі питання, зокрема, звідки вони фінансувалися та звідки фінансувалася їхня політична сила.

«Гроші Курченка – це безумовно за межею зла. Але, якщо ми побачимо факти того, що команда Саакашвілі вела з ним якісь переговори, що ці гроші реально передавалися людям, які брали участь і якимось чином були дотичні до протесту, то це дуже сильно підірве ідею мирного протесту в країні. Який, з моєї точки зору, залишається головним інструментом боротьби проти нинішньої корупції. Тому я вважаю, що Саакашвілі вичерпно має дати відповіді на всі питання, зокрема, звідки вони фінансувалися та звідки фінансувалася їхня сила»,– заявила нардеп.

Заліщук додала, що це саме той принцип, який вони вимагають від опонентів.

«Це той принцип, який ми вимагаємо і від себе. Тому я думаю, що сьогодні важливо, аби Саакашвілі два дуже чіткі відповіді на ці питання»,– підсумувала Заліщук.

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