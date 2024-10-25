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На Запоріжжі українські партизани знайшли склад боєприпасів окупантів

Степан Гафтко
glavcom.ua
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На Запоріжжі українські партизани знайшли склад боєприпасів окупантів
Партизани на Запоріжжі знайшли склад росіян
фото з відкритих джерел

Партизани руху «АТЕШ» викрили законспірований склад боєприпасів росіян у Запорізькій області

На тимчасово окупованій території Запорізької області партизани проукраїнського руху «АТЕШ» виявили склад боєприпасів росіян. Про це партизани повідомили у своєму Telegram-каналі.

Агент із селища Урзуф помітив колону російської військової техніки, що рухалася. Під час спостереження він виявив замаскований склад боєприпасів, розташований у глибині Запорізької області.

Окрім самого складу, були знайдені 4 одиниці техніки, серед яких БМП-2, а також невеликий підрозділ військових, що охороняє об'єкт.

Вся отримана інформація була швидко передана українським силам оборони.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що агент бойового крила партизанського руху «АТЕШ» знищив релейний щиток поблизу населеного пункту Новоолексіївка в Херсонській області.

Раніше партизани розвідали військову частину радіохімічного біологічного захисту РФ у Криму. Вона розташована у Сімферополі. Також була виявлена значна кількість техніки окупантів.

До слова, через партизанський рух російське командування заборонило військовим 132-ї окремої мотострілецької бригади, яка воює в Україні, пересуватися між позиціями на військовій техніці.

 

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Теги: Telegram партизани Запоріжжя війна Атеш

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