США не знають, з якою метою війська КНДР прибули на Курщину – Кірбі

США точно не знають, для чого війська КНДР перебувають в Росії

США збентежені ймовірною присутністю північнокорейських військ на Курщині

Деякі північнокорейські підрозділи, можливо, перемістилися в район Курської області Росії, але Сполучені Штати поки не знають, з якою саме метою вони прибули туди. Про це повідомив Джон Кірбі, радник Білого дому з питань національної безпеки та комунікацій, передає «Голос Америки».

За словами Кірбі, є велика ймовірність, що частина північнокорейських військ була направлена до Курської області Росії. Однак, для яких саме завдань або з якою метою вони прибули, залишається невідомим.

Кірбі також раніше зазначав, що Сполученим Штатам не відомо, яким чином ці військові будуть залучені у війні проти України. Він підкреслив, що США мають інформацію про присутність кількох тисяч північнокорейських солдатів на трьох навчальних базах на сході Росії, але не мають чіткої інформації щодо їхньої підготовки та можливої участі у бойових діях проти України.

«Ми знаємо, що є принаймні кілька тисяч північнокорейських солдатів на, здається, трьох військових тренувальних базах на сході Росії. Чого саме їх навчають, ми не знаємо, чи будуть і яким чином вони будуть задіяні у цій війні проти України, ми також цього не знаємо», – сказав днем раніше він.

До слова, Північна Корея найближчим часом направить до Росії другу групу військ. Про це пише Bloomberg із посиланням на документи південнокорейської розвідки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.