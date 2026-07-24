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Яке релігійне свято відзначається 25 липня 2026: традиції та молитва

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Яке релігійне свято відзначається 25 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свято 25 липня в церковному календарі – Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці

25 липня православна церква вшановує Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. Цього дня також згадують святих Олімпіаду, дияконису, Євпраксію, діву Тавенську, та отців V Вселенського собору. Основне ж свято присвячене пам'яті праведної Анни, яку вважають покровителькою матерів, подружжя й усіх, хто молиться про народження дітей, сімейне благополуччя та мир у домі. Успіння праведної Анни символізує мирне завершення земного життя, вірність Богові та силу щирої молитви.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 25 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці

Яке релігійне свято відзначається 25 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Згідно з церковним переказом, праведна Анна жила у I столітті до нашої ери у Віфлеємі. Вона та її чоловік довгий час не могли мати дітей, однак не втрачали віри й продовжували молитися Господу. Згодом ангел сповістив їм, що в них народиться донька Марія, яка стане Матір'ю Ісуса Христа. Коли Марії виповнилося три роки, батьки виконали свою обітницю та привели її до Єрусалимського храму, де вона виховувалася й готувалася до служіння Богові.

У VIII столітті мощі святої Анни та її мафорій (покривало) були перенесені до Константинополя. Сьогодні частинки її мощей зберігаються в храмах по всьому світу.

Успіння праведної Анни означає мирне завершення її земного життя. У церковній традиції це свято є не днем скорботи, а днем молитви, духовної пам'яті та надії на воскресіння. Святу Анну шанують як небесну покровительку жінок, матерів, немовлят, подружнього життя та людей, які перебувають у скруті. До неї звертаються з молитвами про дарування дітей, зцілення від хвороб, допомогу під час вагітності та зміцнення родини.

Інші церковні свята

Разом із праведною Анною Православна церква цього дня вшановує святу Олімпіаду, відому своїм милосердям і допомогою нужденним, а також преподобну Євпраксію Тавенську, яка присвятила життя молитві та чернечому подвигу. Крім того, згадується V Вселенський собор, що відбувся у 553 році в Константинополі та підтвердив основи православного віровчення.

Молитва дня

У цей день віряни звертаються до праведної Анни з молитвами про здоров'я дітей, щасливе материнство, сімейний мир, благополуччя та зміцнення шлюбу. У храмах традиційно ставлять свічки, моляться за рідних, дякують Богові за отримані благословення та намагаються зробити добру справу без очікування винагороди.

Одна з найвідоміших православних молитов до праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці, звучить так:

О свята праведна Анно, благословенна Богом мати Пресвятої Богородиці!

До тебе з вірою і надією прибігаємо та смиренно просимо: будь нашою заступницею перед Господом.
Випроси нам у Всемилостивого Бога прощення гріхів, міцну віру, мир, любов і злагоду в наших родинах.
Благослови подружжя, підтримай майбутніх матерів, даруй здоров'я дітям і допоможи всім, хто прагне народження дитини.
Укріпи нас у терпінні, навчи довіряти Божій волі та допоможи достойно переносити життєві випробування.
Нехай за твоїми молитвами Господь дарує нам духовне і тілесне здоров'я, благополуччя, спасіння душ і життя вічне.

Амінь.

Також цього дня багато вірян звертаються до праведної Анни короткою молитвою:

Свята праведна Анно, мати Пресвятої Богородиці, моли Бога за нас. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народній традиції свято відоме під назвами Анна Літня або Анна Зимовказівниця. Наші предки вірили, що після цього дня ночі стають прохолоднішими, а природа поступово починає готуватися до осені. 

Головні традиції дня:

  • Родинні свята: день вважається сприятливим для засилання сватів, весіль та хрещення дітей.
  • Традиційні страви: господині викопують першу молоду картоплю та готують з неї страви (драники, запечену картоплю, випічку).
  • Дари лісу: за звичаєм, цього дня ходять до лісу по гриби та черемху.

Наші предки вважали, що погода 25 липня прогнозує характер майбутньої зими:

  • Холодний ранок – до суворої та морозної зими.
  • Дощ із самого ранку – зима буде сніжною та м'якою.
  • Теплий і сухий день – до сонячної зими з малою кількістю снігу.
  • Лелеки збираються в зграї – слід очікувати ранніх заморозків.
  • Багато жолудів на дубах – до теплої зими.

За народним спостереженням, погода до полудня показує, якою буде перша половина зими, а після полудня — її друга половина.

Що не можна робити

Церква наголошує, що головне у святковий день – молитва, добрі справи та мир у серці. Вірян закликають уникати сварок, образ, заздрості, осуду, лихослів'я та відмови в допомозі тим, хто її потребує.

За народними повір’ями, 25 липня також не рекомендується шити, ремонтувати одяг чи взуття, а також з'ясовувати стосунки зі старшими членами родини. При цьому духовенство наголошує, що подібні побутові обмеження належать до народних прикмет, а не до офіційного канону церкви.

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Теги: церква свята релігія православна церква Україна традиції свято

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