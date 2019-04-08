НСТУ зустрінеться зі штабом Зеленського щодо дебатів



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Глава НСТУ Зураб Аласанія

Переговори мають розпочатися о 16:00

Із представниками штабу кандидата у президенти Володимира Зеленського представники Національної суспільної телерадіокомпанії України проведуть перемовини щодо дебатів сьогодні, 8 квітня. Про це повідомив глава НСТУ Зураб Аласанія, передає «РБК-Україна».

Переговори мають розпочатися о 16:00.

«Вони заплановані. Що відбувається далі за всіма правилами - ми не знаємо. Це залежить від двох сторін. Я чекаю їх на 16:00», - розказав Аласанія.

Він також повідомив, чи плануються перемовини із штабом Петра Порошенка.

«Перемовини зі штабом Порошенка планувалися і плануються. Відбувається переписка. Я сьогодні нагадав штабу Порошенка , що пора виходити на зв'язок, бо вони може мають свої плани. Вони розглядають варіанти. Це переговорний процес. Коли прийде час зустрітися з ними - ми зустрінемось», - додав глава НСТУ.

Напередодні повідомлялось, що глава парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив, що президент України Петро Порошенко чекає на кандидата на посаду глави держави, шоумена Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня.

7 квітня Петро Порошенко у прямому ефірі на телеканалі «Україна» заявив, що очікує наступної неділі, 14 квітня, кандидата на посаду глави держави Зеленського на НСК «Олімпійський» для участі в дебатах кандидатів у президенти перед другим туром виборів.

Сьогодні Зеленський заявив, що прийде на дебати тільки 19 квітня.

Зазначимо, що Зеленський вважає, що в країні має бути проведений референдум щодо вступу в НАТО.

Кандидат у президенти також заявив, що готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним щодо ситуації на Донбасі.

Раніше у Зеленського розповіли, як боротимуться з корупцією.

Також політологи пояснили, що може очікувати Зеленського, якщо він виграє вибори.