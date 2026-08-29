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Росія атакувала Київ: БпЛА впав між житловими будинками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія атакувала Київ: БпЛА впав між житловими будинками
Київ потрапив під атаку БпЛА
фото з відкритих джерел

Безпілотник впав між будинками в Оболонському районі 

У ніч на 30 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає «Главком».

Кличко повідомив, що в Оболонському районі безпілотник впав на територію між житловими будинками. 

Крім того, у 12-поверховому будинку на Оболоні зафіксовано загоряння з другого по пʼятий поверхи.
Екстрені служби працюють на місці.

Раніше повідомлялося, що у Києві померла дворічна дівчинка, яка була поранена внаслідок падіння ворожого безпілотника на Оболоні. 

За словами міського голови Віталія Кличка, внаслідок ранкової атаки у Києві постраждали п’ятеро людей. Чотирьом із них медики надали допомогу на місці. Ще одну постраждалу – 18-річну дівчину – госпіталізували.

Нагадаємо, вранці 29 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками. Наслідки атаки було зафіксовано одразу в кількох районах столиці.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків БпЛА виникла пожежа у квартирі на дев’ятому поверсі житлового будинку. Загоряння ліквідували. Також у районі було пошкоджено приватний будинок. У Голосіївському районі через падіння безпілотника спалахнула покрівля двоповерхової складської будівлі. На місці працювали екстрені служби.

У Подільському районі БпЛА впали на територію нежитлової забудови. Згодом міська влада повідомила про ще одне влучання безпілотника в нежитлову забудову району. На Оболоні ворожий БпЛА впав на відкритій території. Внаслідок цього було пошкоджено розташоване поруч приміщення кафе.

Внаслідок російської атаки у Бучанському районі Київської області загинули щонайменше 27 людей. Ще 42 людини отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них – четверо дітей. Сімох постраждалих госпіталізували. Із зони надзвичайної ситуації евакуювали 381 людину, зокрема 59 дітей.

Теги: пожежа Віталій Кличко будинок безпілотник Київ

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