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Президент Фінляндії заявив, що Китай не дозволить Росії застосувати ядерну зброю проти України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Президент Фінляндії заявив, що Китай не дозволить Росії застосувати ядерну зброю проти України
Стубб: Наразі можливості Росії для ескалації досить обмежені
фото з відкритих джерел

Президент Фінляндії Александр Стубб зазначив, що постійні погрози Кремля є психологічним тиском

Китай не допустить використання Росією ядерної зброї у війні проти України, а єдиним реальним інструментом ескалації для Кремля залишається мобілізація. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Стубб розповів, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Китаю той чітко запевнив: Пекін ніколи не дозволить РФ здійснити ядерний удар. За словами фінського лідера, така позиція Китаю є ефективним фактором стримування для Москви.

Президент Фінляндії також зазначив, що постійні погрози Кремля є психологічним тиском, аби змусити європейців обговорювати ймовірність атаки на НАТО чи ядерного удару. Насправді ж можливості РФ для ескалації обмежені. Єдиний доступний для Володимира Путіна крок – це оголошення нової хвилі мобілізації восени, яка матиме для Росії складні внутрішньополітичні наслідки.

Як відомо, Росія продовжує набирати близько тисячі військових на день, однак протягом останніх двох місяців цього виявилося недостатньо для заміщення загиблих і поранених. 

За оцінками західних чиновників, розрив між кількістю військових, яких Росія втрачає внаслідок бойових дій, і числом нових рекрутів нині становить близько 6 тис. людей на місяць.

Нагадаємо, у Вірменії різко зріс попит на оренду житла серед громадян Росії. Місцеві ріелтори стверджують, що ситуація вже нагадує осінь 2022 року, коли після оголошення часткової мобілізації тисячі росіян виїжджали з країни.

За словами ріелторів, за останні три місяці оренда житла в Єревані подорожчала приблизно на 30%. «Величезний попит. Через ситуацію, яка зараз склалася на ринку нерухомості в Єревані, у нас ціни просто шалені», – розповів один із місцевих ріелторів.

Теги: росія Китай мобілізація Фінляндія

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