Понад 20 відзнак у 18 років. Син Кадирова отримав чергову нагороду

Нову медаль Адам Кадиров отримав лише через два тижні після попередньої відзнаки, а нагороджувати його почали ще у 15 років

18-річний син глави Чечні Рамзана Кадирова Адам отримав чергову нагороду. Цього разу його відзначили медаллю «За бойову співдружність» від Міністерства оборони самопроголошеної Абхазії. Загалом у Кадирова-молодшого вже понад 20 орденів, медалей та почесних звань. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

Про нагородження сина розповів Рамзан Кадиров. За його словами, Адама відзначили «за високий рівень взаємодії та зміцнення співпраці».

Медаль вручили під час церемонії нагородження переможців чемпіонату з тактичної стрільби серед силових підрозділів. Змагання відбулися на базі так званого Російського університету спецназу в Гудермесі, де, зокрема, готують найманців із різних регіонів Росії для подальшої відправки на війну проти України. У чемпіонаті також брали участь представники самопроголошеної Абхазії.

Адам Кадиров почав регулярно отримувати нагороди у 2023 році, коли йому було 15 років. Це сталося після того, як він у грозненському СІЗО побив Микиту Журавеля, заарештованого у справі про спалення Корану.

Відтоді сина глави Чечні почали регулярно відзначати орденами, медалями та почесними званнями. За три роки їхня кількість перевищила два десятки.

Зокрема, у 2023 році Адам Кадиров отримав звання «Героя Чечні». У червні 2026 року це звання йому присвоїли вдруге – відповідний указ знову підписав його батько Рамзан Кадиров.

У липні Кадиров-молодший також отримав медаль «90 років ДАІ МВС Росії». А лише два тижні тому Адаму та його брату Ахмату присвоїли звання почесних громадян Курчалоївського району. Паралельно зі збільшенням кількості відзнак Адам Кадиров отримує й нові посади у владних та силових структурах Чечні.

Нині він є секретарем Ради безпеки Чечні, помічником глави республіки та начальником відділу безпеки свого батька. Крім того, Кадиров-молодший курує діяльність Російського університету спецназу.

Нещодавно 18-річному Адаму Кадирову також присвоїли чергове військове звання – лейтенанта. До цього близько п'яти місяців його називали молодшим лейтенантом.