В Україні тисячі китайських камер можуть передавати інформацію РФ

Через давню і тісну співпрацю Китаю та Росії існує ризик передачі до РФ інформації з китайських пристроїв

В Україні є тисячі камер компаній Hikvision та Dahua, які внесені до списку «міжнародних спонсорів війни»

Україна масово використовує камери відеоспостереження, виготовлені у Китаї. Інформація з них може потрапляти на сервери виробника, а звідти і до Росії. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Схеми».

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В Україні є тисячі китайських камер компаній Hikvision та Dahua, які внесені до списку «міжнародних спонсорів війни». Проте китайські системи відеоспостереження не заборонені до продажу і продовжують функціонувати по всій Україні.

Зазначається, що китайський технологічний гігант Hikvision виробляє приблизно 20% від всіх камер відеоспостереження у світі, Dahua – 10% від усіх виробів.

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Згадки про закупівлі китайських камер та софту на українському ринку можна знайти щонайменше з 2006 року. Їх встановлюють як державні підприємства і приватні компанії, так і прості українці, встановлюючи в себе вдома.

Журналісти разом з фахівцями провели експеримент, взявши для нього камери Hikvision та Dahua (2015, 2019 та 2023 років виробництва. Виявилося, що старіші моделі можуть бути більш вразливі до хакерських атак.

Hikvision, 2015. При під'єднанні до інтернету камера почала з'єднуватися зі своїми серверами. Сервіс, який деанонімізує IP-адреси, показує, що сервери – розташовані в Ірландії. Китайська компанія Hikvision орендує їх, аби користувачі могли зберігати та поширювати контент. Компанія повністю контролює сервери.

Dahua, 2019. Коли камеру під'єднали до інтернету, вона автоматично почала передавати зашифровані дані на сервери, які контролює Dahua. Навіть коли користувач хоче від'єднатися від хмарного сервісу, з'єднання все одно триває, а інформація потрапляє на сервери, які орендує Dahua.

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Hikvision, 2023. Ця камера більш захищена. Зокрема, завдяки тому, що не дозволяє встановити простий пароль. Окрім того, при під'єднанні до мережі вона не передає відразу дані про пристрій або користувача. Проте якщо під'єднатися до хмарного сховища, відеоконтент потрапляє на сервер виробника.

Зазначається, що через давню і тісну співпрацю Китаю та Росії існує ризик передачі до РФ інформації з китайських пристроїв, якими масово користуються.

«Технічний бік питання – це експертиза фахівців. Але, згідно з побоюваннями профільних організацій у Італії, Британії, США тощо, така можливість у китайців є. Також для цього існує договірне підґрунтя – встановлення «військового побратимства» між КНР і РФ та відповідна інфраструктура – присутність представництва Міністерства державної безпеки Китаю у Москві», – заначили експерти.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України провело внутрішню перевірку власних систем технічного захисту інформації з камер, які адмініструються підрозділами МВС, реагуючи на розслідування «Схем» про те, що по всій Україні у різних сферах були встановлені тисячі камер відеоспостереження з російським програмним забезпеченням Trassir