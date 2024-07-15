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Ізраїль висунув ХАМАСу нові умови щодо миру в Газі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ізраїль висунув ХАМАСу нові умови щодо миру в Газі
ХАМАС заявив про нові умови від Нетаньягу щодо миру в Газі
фото: Nir Elias/Pool

ХАМАС: Нетаньягу запропонував нові умови щодо перемир'я в Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висунув нові умови щодо припинення вогню з палестинським рухом ХАМАС. Про це йдеться на офіційному Telegram-каналі ХАМАСу. Про зміни розповів голова політбюро палестинського руху Ісмаїл Ханія. Згідно з публікацією, прем'єр запропонував ті умови, які не фігурували у початкових домовленостях. Їхні сторони передавали один одному через посередників. Подробиць нових умов при цьому не наводиться.

Про зміну умов глава політбюро повідомив президента Ірану Масуда Пезешкіана. Нетаньягу поки що не давав жодних коментарів щодо цього питання.

Ханія також висловив упевненість, що Нетаньягу планує продовжити ескалацію конфлікту у Газі. На його думку, Ізраїль не хоче досягати мирних домовленостей. Пезешкіан тим часом засудив авіаудари ізраїльської армії з гуманітарної зони Аль-Мавасі.

До слова, під час операції з ліквідації одного з ватажків терористичного угруповання ХАМАС Мухаммеда Дейфа Ізраїль завдав масованого удару по Сектору Гази, в результаті якого нібито загинуло щонайменше 90 осіб, зокрема й діти. Такі дані наводять місцеві чиновники охорони здоров'я. Зокрема, журналісти Associated Press нарахували понад 40 тіл у переповненій лікарні імені Насера неподалік. За словами свідків, це стало результатом кількох ударів. 

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Теги: Ізраїль ХАМАС

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