Розстріл патрульних на Вінниччині: судитимуть військових, які допомогли втекти підозрюваним

Обвинувальні акти направлено до суду

Працівники Державного бюро розслідування завершили досудове розслідування стосовно двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що обвинувальні акти направлено до суду.

Як відомо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону.

Як повідомлялося, чоловіки, що вбили правоохоронця та поранили його напарника на Вінниччині, можуть бути військовими. Правоохоронні органи перевіряють цю версію.

Також відомо, що у Вінницькій області знайдений автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції. Самих нападників продовжують розшукувати.