ЗМІ дізналися, коли Іран планує атакувати Ізраїль

Атака на Ізраїль може бути здійснена у день катастрофи єврейського народу

Іран планує атакувати Ізраїль 12 та 13 серпня в день Тиша-Бе'ав – день катастрофи єврейського народу. Про це пише Sky News Arabia з посиланням на західну розвідку.

Іран планує здійснити атаку на Ізраїль у день Тиша-Бе'ав, який припадає цього року на 12 і 13 серпня. Атаку Ірану буде здійснено у відповідь на вбивство лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

Зазначається, що атака Ірану, ймовірно, буде скоординована з «Хезболлою» – терористичним угрупованням, що підтримується Іраном.

Під час Тиші Бе'ав євреї оплакують руйнування першого та другого храмів. Під час щорічного заходу відбувається піст, траур і практика самозречення.

Тиша Бе'ав («Дев'яте ава») – національний день жалоби і посту у євреїв в пам'ять про руйнування Першого і Другого храмів в Єрусалимі. Цього дня євреї нічого не їдять, не п'ють, не вдягають шкіряне взуття. Це також єдиний день у році, коли єврей не тільки не зобов'язаний, але і не має права вивчати Тору (адже вивчення вважається джерелом радості).

У звіті розвідки вказується, що націлення на Ізраїль у день трауру має психологічний і емоційний характер, оскільки в цей день ізраїльтяни почуваються особливо вразливими.

Раніше повідомлялося, що Іран та «Хезболла» поки не вирішили, як атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство лідера ХАМАСу та старшого командира «Хезболли», однак вони впевнені, що це повинна бути масштабніша атака, ніж у квітні.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. США відправляють свою авіаносну групу та ескадрилью винищувачів на Близький Схід, аби протистояти потенційній атаці Ірану на Ізраїль.

До слова, у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході Міністерство закордонних справ радить українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю та Лівану.